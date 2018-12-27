Не забирай ничего, кроме фото: журналистка рассказала, как Исландия бережет достопримечательности

В Исландии особая иерархия: на первом месте природа, потом - овцы, а затем, наконец, люди.

Исландия - страна, где можно проехать сотню километров и не встретить ни души. Зато можно встретить тысячи благодушных кудрявых овец, которые бредут куда им вздумается.

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Об этом говорится в материале журналистки "Нового времения" Илоны Громлюк. "В Исландии особая иерархия: на первом месте природа, потом - овцы, а затем, наконец, люди", - отмечает обозреватель. О том, что природа на первом месте, говорит тот факт, что некоторые горные вершини запрещены для посещения: неосторожная нога туриста может навредить природе.

"Исландия заботится о тебе. Посреди пустыни, горных долин с видом на море или заснеженной вершины обязательно будет стоять обеденный стол со стульями для усталых и голодных путников. Среди полей вулканической лавы - аккуратные туалеты. А в геотермальных источниках, разбросанных природой по всей стране, можно понежиться бесплатно. И кругом тишина - в этом государстве нет даже железнодорожных путей", - пишет журналистка.

Обозреватель отмечает, что Исландия крайне бережно относится к своим достопримечательностям. "Не забирай ничего, кроме фото. Не оставляй ничего, кроме следов, гласит табличка при входе на массив, уникальный ландшафт которого сформировали потоки лавы из вулкана Аскья в 1961 году. Хотя если бы каждый посетивший его турист оставлял там монеты, “чтобы вернуться”, и забирал домой по камешку, все выглядело бы иначе", - констатирует журналистка.

Полную версию материала читайте в новом выпуске журнала "Новое время" от 27 декабря 2018 года.