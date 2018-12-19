На Закарпатье в один день зажгли две официальные елки (фотогалерея)

В День Святого Николая зажгли огни главные елки Закарпатья и Ужгорода.

В День Святого Николая зажгли огни главные елки Закарпатья и Ужгорода.

Как передает корреспондент УНИАН, в День Святого Николая зажгли огни на главной елке Закарпатья на площади Народной в областном центре, а также Ужгорода – на одной из центральных городских площадей.

На Закарпатье в один день зажгли две официальные елки – главную областную и ужгородскую. Предшествовал зажжению официальной елки Ужгорода традиционный парад Николайчиков, который проходит в Ужгороде более десяти лет подряд. К празднику присоединились более сотни ужгородских школьников и студентов. В праздничных костюмах и с песней «Ой, кто-кто Николая любит» девушки и юноши прошлись по центральным улицам города и при этом раздавали прохожим конфеты, открытки и поздравляли с наступающими новогодне-рождественскими днями.

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Участники Парада Николайчиков приобщились к празднику зажжения огней главной елки Закарпатья на площади Народной. Елку высотой около 20 метров привезли из одного из районов Закарпатья, с расстояния свыше 250 км.

В 17.00 на Театральной площади состоялось торжественное открытие главной елки Ужгорода. Ее высота около 14 метров, возраст - 50-60 лет. Нашли ее на территории одного из ужгородских предприятий.