Авиаперевозчик Czech Airlines возобновил рейсы между Прагой и Одессой
09:33, 19 декабря 2018Новости туризма
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Рейс в столицу Чехии выполняются дважды в неделю — по вторникам и пятницам.
Czech Airlines возобновляет рейсы в Одессу / фото wikipedia.org
Чешская авиакомпания Czech Airlines с 14 декабря возобновила выполнение рейсов по маршруту Прага — Одесса — Прага.
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Как сообщает «Думская», полеты возобновляются после планового месячного перерыва в ноябре.
Рейс в столицу Чехии выполняются дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолет прибывает в Одессу в 1:30 ночи, а вылет обратно в Прагу — в 5 утра.
Такое расписание продлится всю зимнюю навигацию - до 11 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Jordan Aviation с 14 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Киев - Амман (Иордания).
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