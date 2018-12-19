Авиаперевозчик Czech Airlines возобновил рейсы между Прагой и Одессой

Рейс в столицу Чехии выполняются дважды в неделю — по вторникам и пятницам.

Чешская авиакомпания Czech Airlines с 14 декабря возобновила выполнение рейсов по маршруту Прага — Одесса — Прага.

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Как сообщает «Думская», полеты возобновляются после планового месячного перерыва в ноябре.

Рейс в столицу Чехии выполняются дважды в неделю — по вторникам и пятницам. Самолет прибывает в Одессу в 1:30 ночи, а вылет обратно в Прагу — в 5 утра.

Такое расписание продлится всю зимнюю навигацию - до 11 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Jordan Aviation с 14 декабря запускает регулярные рейсы по маршруту Киев - Амман (Иордания).