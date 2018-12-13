В Финляндии начался банный сезон (видео)

По подсчетам местного "банного сообщества", в Финляндии два миллиона саун.

В Финляндии массово готовятся к Рождеству в банях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Банный сезон - в самом разгаре. Местные отдыхают в частных саунах, которые строят прямо у себя дома, и общественных.

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По подсчетам местного "банного сообщества", в Финляндии два миллиона саун. Это при населении в 5 млн человек. Высокая температура, говорят финны, заставляет их думать по-другому, забыть о повседневных заботах и расслабиться.

После жаркого отдыха, ныряют в ледяную воду или снег. Убеждают: бани имеют массу преимуществ, потому что в них можно не просто отдохнуть и улучшить здоровье, а еще и наладить бизнес-контакты.