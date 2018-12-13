В Финляндии начался банный сезон (видео)
13:03, 13 декабря 2018Новости туризма
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По подсчетам местного "банного сообщества", в Финляндии два миллиона саун.
В Финляндии начался банный сезон
В Финляндии массово готовятся к Рождеству в банях.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Банный сезон - в самом разгаре. Местные отдыхают в частных саунах, которые строят прямо у себя дома, и общественных.
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По подсчетам местного "банного сообщества", в Финляндии два миллиона саун. Это при населении в 5 млн человек. Высокая температура, говорят финны, заставляет их думать по-другому, забыть о повседневных заботах и расслабиться.
После жаркого отдыха, ныряют в ледяную воду или снег. Убеждают: бани имеют массу преимуществ, потому что в них можно не просто отдохнуть и улучшить здоровье, а еще и наладить бизнес-контакты.
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