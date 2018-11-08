Количество иностранных туристов, посетивших Украину, сократилось почти на 2%

Отмечается, что больше всего упал туристический поток из стран-соседей Украины, которые являются членами ЕС.

В течение первого полугодия 2018 года Украину посетило 6,22 миллиона иностранных туристов, что на 1,7% меньше чем за аналогичный период 2017 года.

Об этом сообщили в Минэкономразвития (МЭРТ) со ссылкой на данные Госпогранслужбы.

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Отмечается, что больше всего упал туристический поток из стран-соседей Украины, которые являются членами ЕС. Так, количество туристов из Венгрии сократилось на 26,4%, Румынии — 11,4%, Словакии — 10,1%.

В то же время возросло количество иностранных туристов из Италии, Германии, США и Франции. Также более чем вдвое возросло количество туристов из Испании — до 19,7 тысячи человек.

Также ранее в Минэкономики подсчитали, что в течение первого полугодия около 17,3 миллионов украинцев были за границей.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщал, что ежегодно из Украины выезжает около 1 миллиона граждан.