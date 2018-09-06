В Одессе торжественно встретили юбилейного трехмиллионного туриста (видео)
17:56, 06 сентября 2018Новости туризма
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Им оказался китайский студент.
В Одессе встретили рекордного гостя.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Туристом оказался китайский студент, приехавший учиться в Одесскую национальную музыкальную академию. Он прилетел из столицы.
Охапка цветов и одесские сувениры сразу по прилету сильно его озадачили.
Одесса в 2018 году побила собственный рекорд - в прошлом году ее уже посетили два с половиной миллиона человек.
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