В Одессе торжественно встретили юбилейного трехмиллионного туриста (видео)

Им оказался китайский студент.

В Одессе встретили рекордного гостя.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Туристом оказался китайский студент, приехавший учиться в Одесскую национальную музыкальную академию. Он прилетел из столицы.

Охапка цветов и одесские сувениры сразу по прилету сильно его озадачили.

Одесса в 2018 году побила собственный рекорд - в прошлом году ее уже посетили два с половиной миллиона человек.