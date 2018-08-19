Туристы разбили палаточный городок в здании львовского железнодорожного вокзала (фото)

Пассажиры разложили палатки, протестуя против отказа заменить им билеты.

На главном железнодорожном вокзале во Львове туристы разложили палатки, протестуя против отказа заменить им билеты из-за опоздания поезда.

Об этом сообщает львовянин Игорь Зинкевич в Facebook.

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В ночь на 19 августа группа туристов возвращалась из Ивано-Франковска, однако поезд, которым они ехали, прибыл во Львов с двухчасовым опозданием, из-за чего туристы не успели сесть на другой поезд, на который уже были приобретены билеты, чтобы доехать домой.

Администрация вокзала отказалась обменять эти билеты на другие, заявив, что поезд, которым ехали туристы, опоздал не по вине вокзала.