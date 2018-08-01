Туристы превратили одесский саркофаг в денежную помойку (фото, видео)

Местный историк обратился к коммунальщикам с просьбой закрыть щели в стекле, однако получил отказ. Вместо этого они собрали эти деньги, чтобы купить метлу.

На Приморском бульваре туристы забрасывают мелкими купюрами музей под открытым небом, который получил в Одессе народное название - саркофаг.

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Купюр собирается настолько много, что музей выглядит неопрятно, а экспонатов - давних амфор - даже и не видно под слоями денег, передает 048.ua.

Историк Александр Бабич обратился к коммунальщикам с просьбой закрыть щели в стекле, через которые туристы пропихивают купюры. Однако ему ответили отказом.

"Я спросил старшего, неужели так сложно заделать те две щели, через которые засовывают эту всю дрянь и превращают памятник истории, в выгребную яму.

"Он сказал, что у них нет таких материалов, и туристы сами расковыривают", - комментирует диалог историк.

В свою очередь, издание "Культурометр" опубликовало видео, как работники собирают деньги со дна музея. Они утверждают, что собранная сумма пойдет на покупку метлы.