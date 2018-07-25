Ryanair отменила 300 запланированных на сегодня авиарейсов из-за забастовки

Пассажирам предложили перебронировать билеты на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 300 авиарейсов, запланированных на среду, 25 июля. В частности, отменены рейсы из Испании, Португалии и Бельгии и в эти страны, поскольку в них проходит забастовка бортпроводников.

В целом отмена рейсов на 25 и 26 июля коснется 50 тысяч пассажиров, сообщили представители компании в Twitter, передает DW.com.

Этим пассажирам предложили перебронировать билеты на другие даты или получить полное возмещение стоимости.

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Кроме того, во вторник, 24 июля, стало известно, что авиакомпании International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet и Wizz Air подали в Еврокомиссию жалобу в связи с забастовками авиадиспетчеров во Франции. Авиакомпании считают, что Франция нарушает законодательство ЕС, исключая авиаперелеты над своей территорией страны во время забастовок.

"Пассажиры рейсов, которые выполняются в обход территории Франции, лишены своего базового права свободно путешествовать между странами-членами ЕС, которые обошли забастовки", - говорится в их совместном заявлении.

Исполнительный директор Ryanair Майкл О'лири отметил, что когда такие забастовки проходят в Греции или Италии, авиаперелеты над их территорией осуществляются в привычном режиме, но Франция этого не позволяет. "Поставщики авиадиспетчерских услуг, особенно в Германии и Великобритании, прячутся за неблагоприятными погодными условиями и эвфемизмами вроде "ограниченные возможности" в то время, как причина заключается в отсутствии достаточного количества авиадиспетчеров для обслуживания всех рейсов, которые стоят в расписании", - отметил он.