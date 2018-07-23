Forbes: вместо Парижа стоит съездить в Киев

Американское издание дало советы, что посмотреть и как провести выходные в незаполненном туристами Киеве.

Когда речь идет об исторических европейских городах, первыми приходят на ум Рим, Париж, Прага или Вена. Однако, если хочется посетить город с великолепной архитектурой, прекрасными церквями, шумными рынками и вымощенными брусчаткой улицам, на которых мало туристов, стоит серьезно подумать о том, чтобы посетить столицу Украины.

Так пишет американское издание Forbes, добавляя, что если за прошлый год в Париже побывали 83 миллиона туристов, то в Киеве их было 1,6 миллиона. Меньшее количество путешественников означает более легкий доступ к достопримечательностям, замечательная транспортировка и вкусное питание по низкой цене.

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Издание дает советы читателям, в каких отелях лучше остановиться, и какие киевские памятники посмотреть. В частности, Forbes советует посетить Золотые ворота, Национальный музей естествознания, киевскую оперу, Михайловский златоверхий собор и музей Михаила Булгакова.

«Если кажется, что в Киеве много соборов и религиозных зданий, то так оно и есть. Здесь полно невероятно спроектированных куполов, которыми усеян город. Многие из них синие и зеленые, что делает общий ландшафт очень красочным. Самое большое из таких мест – Киево-Печерская лавра, дорогой комплекс, 28 гектаров площади которого объединяет соборы, пещеры, катакомбы и зеленые холмы. Считается, что это наиболее священное место в Украине», - говорится в статье.

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Из украинской кухни Forbes советует туристам отведать борщ и голубцы. Кроме того, издание советует в Киеве обратить внимание на грузинские блюда. Еще одним интересным местом в статье назван Чернобыль, который стал безлюдным после аварии на ЧАЭС в 1986 году. Поездка в зону отчуждения продолжается 12 часов. И во время нее можно подробно узнать, что произошло с безлюдным сегодня городом Припять. Впрочем, это развлечение не для всех. В качестве же сувенира из Украины издание советует привезти вышиванку.

«У большинства людей Киев может и не среди первых строк в списке городов для европейских выходных. Однако учитывая живописные пейзажи, замечательный выбор, где поужинать, и классный шопинг, он должен там быть», - говорится в статье.