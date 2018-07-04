В Черниговской области "Беседку Глебова" защитят от разрушения

Памятнику национального значения "Беседка" в Седневе, который является одним из популярных туристических мест в регионе, грозит полное разрушение.

Депутаты Черниговского областного совета приняли решение о принятии неотложных мер по укреплению, сохранению и предотвращению разрушения склона вокруг памятника национального значения «Беседка» в пгт Седнев, который является одним из привлекательных туристических мест не только в поселке, но и в регионе.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие указанного решения сегодня проголосовали все присутствующие на сессии депутаты.

Согласно пояснительной записке к решению, беседка внесена в перечень памятников национального значения, но на сегодняшний день не имеет охранного договора. Этой весной общественные активисты и историки сообщили о возможном разрушении беседки и сползании ее со склона в реку Снов.

Специальная комиссия после обследования пришла к выводу, что памятник находится в удовлетворительном состоянии, однако существует реальная угроза дальнейшего его разрушения в результате схода дождевых вод в весенне-летний период.

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Как оказалось, земля, на которой размещена беседка, находится в пользовании Черниговского районного дочернего агролесохозяйственного специализированного предприятия «Черниговагролесхоз», поэтому сессия облсовета рекомендовала этому предприятию принять меры по ликвидации эрозии склона в месте возникновения промоины возле памятника архитектуры национального значения «Беседка». Контроль за выполнением решения возложен на комиссию облсовета по вопросам агропромышленного комплекса, экологии, природопользования и земельных отношений.

В то же время, в Седневском поселковом совете отметили, что беседка до сих пор обнесена предупреждающими лентами, хоть считают, что находиться там вообще пока безопасно для небольших групп туристов.

«Летом к нам приезжает много туристов, ведь Седнев привлекает еще и Шевченковскими местами. Надеемся, что к осени, когда проводится всеукраинский литературно-художественный праздник «Седневская осень», участок склона над Сновом и беседка будут укреплены, ведь понимание и сотрудничество есть. Есть не только разговоры, но и дела», - прокомментировали УНИАН ситуацию в поселковом совете.

Там также уточнили, что рассчитывают на быструю разработку проектной документации и финансирование этого проекта, ведь соответствующее поручение давал председатель ОГА Валерий Кулич.

Как известно, Беседка Глебова - восьмиколонная ротонда, расположенная в поселке Седнев Черниговской области на склоне холма над рекой Снов. Построена в первой половине XIX века. Является составляющей парка усадьбы Лизогубов. Свое название получила от имени известного украинского поэта Л. И. Глебова, который гостил у Лизогубов и любил отдыхать в этой беседке. Памятник архитектуры национального значения, охранный номер 863/2.