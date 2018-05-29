Назван самый дешевый лоукост
Сервис бронирования путешествий Rome2Rio опубликовал рейтинг самых дешевых авиалиний мира. Лидирующее место в нем занял австралийский лоукостер Tigerair Australia, который осуществляет исключительно внутренние перелеты.
Об этом сообщает ЦТС.
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Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. У австралийского лоукостера стоимость 1 км составляет 6 центов.
На второй и третьей позициях разместились азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Вслед за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Перечень топ-10 самых бюджетных компаний:
1. Tigerair Australia - 0,06 долл.
2. AirAsia X - 0,07 долл.
3. Indonesia AirAsia - 0,08 долл.
4. Jetstar - 0,09 долл.
5. Etihad - 0,1 долл.
6. Citilink Indonesia - 0,1 долл.
7. WOW air - 0,1 долл.
8. Oman Air - 0,1 долл.
9. Lion Mentari Airlines - 0,1 долл.
10. Ryanair - 0,1 долл.
Как сообщал УНИАН, Ryanair объявил обновленный график полетов из Львова. Лоукостер согласовал график с расписанием полетов украинских аэропортов.