Пассажирам авиарейсов в Брюссель на 16 мая посоветовали отказаться от багажа из-за забастовки грузчиков

Кроме грузчиков, в этот день будут бастовать и пилоты Brussels Airlines.

Пассажирам, которые 16 мая планируют свои поездки через аэропорт Брюсселя (Бельгия), советуют отказаться от путешествия с габаритным багажом, который нельзя взять с собой на борт самолета как ручную кладь, из-за забастовки местных грузчиков в этот день.

В частности, с таким обращением к пассажирам обратились в МАУ.

«Уважаемые пассажиры, пожалуйста, обратите внимание, что во вторник 16 мая грузчики хэндлинговой компании Swissport Belgium планируют проводить забастовку и акцию протеста в столице Бельгии. Это, в свою очередь, может повлиять на процесс выгрузки и загрузки багажа на рейсы авиакомпаний, прибывающих и вылетающих в этот день из аэропорта Брюсселя. Просим вас, по возможности, рассмотреть вариант перелета в/из аэропорта Брюсселя только с ручной кладью, чтобы избежать возможной задержки багажа», - говорится в сообщении.

Отметим, также на 14 и 16 мая в Бельгии запланированы протесты пилотов Brussels Airlines, которые недовольны уровнем зарплаты, пенсий и рабочими графиками. В связи с этим отмечается, что в эти дни возможны задержки или накладки в расписании Brussels Airlines и других авиакомпаний, летающих через аэропорты Бельгии.

Напомним, ранее УНИАН.Туризм писал о том, как можно путешествовать с минимальным багажом, умещающимся в ручную кладь, которую можно брать с собой на борт самолета.