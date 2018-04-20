«Укрзализныця» добавила поездов на майские праздники (список)

На майские праздники назначили 20 дополнительных поездов.

Акционерная госкомпания «Укрзализныця» для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период майских праздников назначила 20 дополнительных поездов.

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Об этом сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

«Назначили 20 дополнительных поездов на майские выходные. С сегодняшнего дня билеты уже в продаже», - написал он.

В частности, в период с 27 апреля по 2 мая 2018 года будут курсировать следующие дополнительные поезда:

Поезд № 191/192 Киев - Львов будет курсировать 27, 28 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 08:03 и прибытие во Львов в 17:55. Из Львова поезд отправится в 11:58 и прибудет в Киев в 21:46.

Поезд № 243/244 Киев - Львов будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 05:27 и прибытие во Львов в 14:20. Из Львова поезд отправится в 09:40 и прибудет в Киев в 19:05.

Поезд № 755/756 Киев - Львов будет курсировать 27 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 23:31 и прибытие во Львов в 05:43. Из Львова поезд отправится в 23:00 и прибудет в Киев в 05:18.

Поезд № 197/198 Киев - Ковель отправится в рейсы 27 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.

Поезд № 177 Киев - Хмельницкий осуществит рейсы 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 6:06, прибытие в Хмельницкий в 13:02. Из Хмельницкого поезд отправится в 14:04 и прибудет в столицу в 20:43.

Поезд № 239 Киев – Ужгород будет курсировать 27, 28, 29 и 30 апреля и 2 мая, а в обратном направлении – 26, 28, 29 и 30 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 19:44 и прибытие в Ужгород в 10:56. Из Ужгорода поезд отправится в 19:05 и прибудет в Киев в 10:09.

Поезд № 249 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы будет курсировать 27 и 30 апреля, а обратно – 1 мая. Из Киева отправление в 15:21 и прибытие в Черновцы в 08:15. Из Черновцов поезд отправится в 18:10 и прибудет в Киев в 10:28.

Поезд № 292/291 Хмельницкий – Киев осуществит рейс 27 апреля, а обратно – 2 мая. Отправление из Хмельницкого в 06:59, прибытие в Киев в 13:55. Из Киева поезд отправится в 10:09 и прибудет в Хмельницкий в 15:10.

Поезд № 162/161 Николаев – Киев отправится в рейсы 30 апреля и 1 мая. Отправление из Николаева в 23:17 и прибытие в Киев в 08:42. Обратно из Киева поезд отправится в 14:46 и прибудет в Николаев в 05:56.

Поезд № 211/212 Черкассы – Киев курсировать 28 апреля, а обратно – 2 мая. Отправление из Черкасс в 13:17 и прибытие в Киев в 18:45. Из Киева поезд будет отправляться в 10:34 и прибывать в Черкассы в 14:27.

Поезд № 223/224 Киев - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Киева в 07:38 и прибытие в Одессу в 17:41. Из Одессы поезд будет отправляться в 11:07 и прибывать в Киев в 20:37.

Поезд № 201/202 Днепр – Киев будет курсировать 28 и 29 апреля, а обратно – 2 мая. Отправление из Днепра в 20:42 и прибытие в Киев в 04:54. Из Киева поезд будет отправляться в 21:42 и прибывать в Днепр в 06:20.

Поезд № 201 Киев – Жмеринка осуществит один рейс 2 мая. Отправление из Киева в 13:22 и прибытие в Жмеринку в 17:55.

Поезд № 164/163 Киев - Харьков будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Из Киева отправление в 06:52 и прибытие в Харьков в 15:03. Из Харькова поезд отправится в 12:49 и прибудет в Киев в 21:00.

Поезд № 242 Кременчуг – Киев осуществит дополнительный рейс 1 мая, а обратно – 2 мая. Отправление из Кременчуга в 10:34 и прибытие в Киев в 19:15. В обратном направлении отправление из Киева в 09:05, прибытие во Кременчуг в 19:14.

Поезд № 780/779 Винница – Сумы будет курсировать 27, 28, 29 и 30 апреля и 1 мая. Отправление из Винницы в 13:43 и прибытие в Сумы в 21:33. Из Сум поезд будет отправляться в 05:30 и прибывать в Винницу в 13:08.

Поезд № 235 Харьков – Ужгород осуществит дополнительные рейсы 27 и 30 апреля, а обратно – 28 апреля и 1 мая. Отправление из Харькова в 10:27 и прибытие в Ужгород в 11:50. В обратном направлении отправление из Ужгорода в 18:00, прибытие в Харьков в 19:30.

Поезд № 168 Львов - Одесса будет курсировать 28 апреля и 1 мая. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:03 и прибывать во Львов в 21:05.

Поезд № 276/275 Львов - Днепр осуществит дополнительные рейсы 27, 29 апреля и 1 мая, а в обратном направлении – 26, 28, 30 апреля и 2 мая. Отправление из Львова в 13:00 и прибытие в Днепр в 8:15. В обратном направлении отправление из Днепра в 16:30, прибытие во Львов в 10:55.

Поезд № 92 Константиновка - Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 апреля, а в обратном направлении – 26, 28, 30 апреля. Отправление из Константиновки в 15:30 и прибытие в Одессу в 08:07, из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила к Пасхе 26 дополнительных поездов.