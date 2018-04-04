Atlasjet Ukraine приостановит выполнение всех регулярных рейсов из Украины в Стамбул

Рейсы авиакомпании из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул будут приостановлены уже с 24 апреля.

Авиакомпания Atlasjet Ukraine, работающая под торговой маркой Atlasglobal, объявила об отмене всех регулярных рейсов с 24 апреля 2018 года.

Как отмечает avianews.com, в частности, с этого дня на лето по операционным причинам будут прекращены рейсы из Харькова, Запорожья и Львова в Стамбул, хотя ранее авиакомпания планировала прекратить полеты с мая только на линии Запорожье-Стамбул.

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При этом сообщается, что речь не идет о полном прекращении полетов. В летний сезон до осени авиаперевозчик намерен выполнять чартерную программу из городов Украины с возможным последующем возобновлением регулярных рейсов.

Также сообщается, что пассажиры, которые успели забронировать билеты на отмененные рейсы, смогут получить полный возраст средств.

Atlasjet Ukraine была зарегистрирована в 2013 году во Львове. Регулярные рейсы начала выполнять в сентябре 2015 года по маршрутам Львов-Стамбул, Харьков-Стамбул и Запорожье-Стамбул. На данный момент в реестре гражданских воздушных судов за авиакомпанией числится один самолет Airbus A320 с регистрацией UR-AJC.

Как сообщал УНИАН, в то же время итальянский лоукостер Ernest Airlines намерен с 22 июня запустить рейсы из Киева в Болонью.