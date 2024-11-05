Даже без снега в тех же Альпах зимой можно найти массу развлечений на любой вкус.

Из-за глобального потепления многие популярные горнолыжные курорты Европы оказались на грани вымирания, ведь в последние годы зимы перестали радовать любителей активного зимнего отдыха большим количеством снега. Некоторые из них и вовсе уже навсегда закрылись.

Однако опытная путешественница и специалистка по ответсвенному туризму Элоиза Баркер уверена, что вместо того, чтобы посыпать голову пеплом и отказываться от зимнего отдыха в горах, следует просто адаптировать горнолыжные курорты под новые климатические реалии.

"Изменение климата сокращает лыжный сезон до такой степени, что он становится невыгодным. Обычно это в первую очередь касается более низких высот – не крупных, специально построенных курортов, а небольших курортов в деревнях. В течение многих лет искусственный снег заполнял пробелы – в последние годы он требовался 90% итальянских курортов. Но это ресурсоемко, требует огромного количества энергии и воды, которых не хватает в некоторых альпийских регионах. А снежным пушкам по-прежнему нужны отрицательные температуры для работы", – пишет она в своем материале для The Independent.

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Вместе с тем Элоиза подчеркивает, что даже когда снега нет, невероятные пейзажи-то остаются. В тех же Альпах доступно множество фантастических высокогорных приключений, которые не зависят от идеального снега.

Поговорив с другими тревел-экспертами, она составила список из нескольких зимних активностей, которыми можно заменить катание на лыжах в Альпах, если нет снега.

Катание на электровелосипедах и фэтбайках

"Я заядлая лыжница, но все больше увлекаюсь горным велосипедом ради того же выброса адреналина, особенно если использовать электровелосипед, чья мощь может помочь на холмах. Это круглогодичный вид спорта", – говорит Элоиза.

При этом она отмечает, что на части курортов подъемники приспособлены для перевозки горных велосипедов, а на некоторых, в том числе в Южном Тироле, где заботятся об окружающей среде, полно зарядных станций для электровелосипедов.

В то же время в густом снегу горные велосипеды можно заменить на фэтбайки, которые используют огромные мягкие шины для преодоления снега и грязи.

Прогулки на снегоступах и хайкинг

"Снегоступы по своей сути более гибкие, чем лыжи, и все начинается с вашей обуви – здесь нет жестких лыжных ботинок, вы будете использовать свои обычные походные ботинки, а снегоступы добавятся, когда вы достигнете снежной линии", – поясняет заядлая туристка.

При этом в такие походы можно ходить даже после наступления темноты: некоторые курорты предлагают экскурсии с гидами при полной луне.

Купания и йога на свежем воздухе

Многие альпийские курорты уже давно предлагают туристам совмещать горнолыжный отдых с оздоровительным. И речь ижет не только о джакузи после катания на лыжах. Также это ныряние в холодную воду на открытом воздухе в ледяных озерах, плавание под льдом в специальных костюмах, занятия йогой на снегуи многое другое.

Ледолазание и скалолазание

Если ледовое скалолазание требует от туристов хорошей подготовки и наличия надежного ледяного покрова, то обычное скалолазание по проверенным маршрутам в сопровождении опытных гидов и инструкторов позволяет даже неопытным альпинистам подниматься в горы, используя фиксированные тросы и лестницы. Главное – привыкнуть отстегивать карабины в перчатках, передвигаться в куртке и быть готовым к непогоде.

Фотография и дикая природа

Элоиза отмечает, что поскольку местообитания диких животных выровнены и вырублены для горнолыжных склонов, вы вряд ли увидите их во время катания на лыжах. Но стоит чуть сойти с проторенной дороги, и вас ждет встреча с природой. Впрочем, слишком далеко тоже отходить не стоит, чтобы не встретиться с хищниками.

"Если вы не любитель ранних подъемов, зима отлично подходит для отпуска ради фотографии, ведь вы можете запечатлеть восход и закат в цивилизованное время суток", – добавляет она.

Как сообщал УНИАН, ранее сервис Omio представил рейтинг лучших горнолыжных курортов мира в 2024 году. Возглавил его швейцарский Ароза Ленцерхайде.

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