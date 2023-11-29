После изнурительного авиаперелета многие путешественники стремятся как можно скорее принять длительный горячий душ. Однако это является плохой идеей.
Менеджер по обслуживанию клиентов Qantas Трэвис Каринчи, который из-за своей работы пролетает около 60 тысяч миль в месяц, утверждает, что туристам следует выбирать более прохладный душ, а не горячий, пишет The Sun.
"Я избегаю слишком горячего душа, который, хотя и выглядит заманчиво после долгого перелета, также является верным способом высушить кожу", – отметил он.
Эксперты утверждают, что горячий душ не только сушит кожу, но и имеет другие негативные побочные эффекты. Например, возникновение кожных заболеваний, таких как экзема, а также возникновение прыщей, поскольку горячая вода лишает кожу натуральных масел и полезных бактерий.
"Слишком длительный душ (особенно горячий душ) может лишить вашу кожу натуральных масел, что приведет к ее сухости", – пояснил фармацевт из Chemist Click Аббас Канани.
В то же время холодный душ – гораздо лучший вариант, особенно при смене часовых поясов, ведь он улучшает кровообращение, что дает быстрый прилив энергии, поясняют эксперты.
"Холодная вода стимулирует выработку норадреналина и бета-эндорфинов. Когда мы принимаем холодный душ, от наших нервных окончаний в мозг посылаются электрические импульсы, и эта химическая реакция может оказывать на некоторых людей антидепрессивное действие", – пишут в WebMD.
В свою очередь редактор The Point’s Guy Ники Кельвин призывает туристов принимать душ после полета, а не до него, ведь ранний утренний душ – это пустая трата времени, которая лишает путешественников дополнительного времени для сна.
"Примите душ накануне вечером, так как это сократит время на сборы на 20 минут, а это значит, что вы сможете дольше лежать в постели", – отметил он.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по сну рассказал, как избежать джетлага при длинных перелетах.
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