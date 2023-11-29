Путешественникам советуют выбирать прохладный душ вместо горячего.

После изнурительного авиаперелета многие путешественники стремятся как можно скорее принять длительный горячий душ. Однако это является плохой идеей.

Менеджер по обслуживанию клиентов Qantas Трэвис Каринчи, который из-за своей работы пролетает около 60 тысяч миль в месяц, утверждает, что туристам следует выбирать более прохладный душ, а не горячий, пишет The Sun.

"Я избегаю слишком горячего душа, который, хотя и выглядит заманчиво после долгого перелета, также является верным способом высушить кожу", – отметил он.

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Эксперты утверждают, что горячий душ не только сушит кожу, но и имеет другие негативные побочные эффекты. Например, возникновение кожных заболеваний, таких как экзема, а также возникновение прыщей, поскольку горячая вода лишает кожу натуральных масел и полезных бактерий.

"Слишком длительный душ (особенно горячий душ) может лишить вашу кожу натуральных масел, что приведет к ее сухости", – пояснил фармацевт из Chemist Click Аббас Канани.

В то же время холодный душ – гораздо лучший вариант, особенно при смене часовых поясов, ведь он улучшает кровообращение, что дает быстрый прилив энергии, поясняют эксперты.

"Холодная вода стимулирует выработку норадреналина и бета-эндорфинов. Когда мы принимаем холодный душ, от наших нервных окончаний в мозг посылаются электрические импульсы, и эта химическая реакция может оказывать на некоторых людей антидепрессивное действие", – пишут в WebMD.

В свою очередь редактор The Point’s Guy Ники Кельвин призывает туристов принимать душ после полета, а не до него, ведь ранний утренний душ – это пустая трата времени, которая лишает путешественников дополнительного времени для сна.

"Примите душ накануне вечером, так как это сократит время на сборы на 20 минут, а это значит, что вы сможете дольше лежать в постели", – отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по сну рассказал, как избежать джетлага при длинных перелетах.

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