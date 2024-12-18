Команда бортпроводников самолета всегда обращает внимание на состояние здоровья пассажиров.

Во время посадки пассажиров на самолет бортпроводники обычно проводят целый ряд малозаметных наблюдений – от выявления потенциальных дебоширов до определения тех, кто может быть полезен в случае чрезвычайно ситуации.

Но также команда самолета обращает внимание на состояние здоровья пассажиров, и если возникает подозрение о наличии серьезных проблем, путешественнику даже могут отказать в посадке, рассказала опытная стюардесса в комментарии Sun Travel.

"Мы хотим присматривать за всеми, кто выглядит нездоровым. Некоторые люди летают, когда им на самом деле не следует этого делать, и мы имеем полное право высадить кого-то из самолета, если он выглядит слишком больным", – поясняет она.

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По ее словам, бортпроводники совершенно не хотят, чтобы болезнь распространялась по салону. А поскольку у них не так много времени между посадкой людей в самолет и его взлетом, им очень часто приходится быстро принимать решения о том, подходят ли пассажиры для полета.

Как сообщал УНИАН, ранее туристов предупредили, из-за каких праздничных предметов у них могут быть проблемы в аэропорту.

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