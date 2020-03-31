Пережить карантин и не сойти с ума: лучшие успокаивающие онлайн-трансляции природы (видео)

Для многих людей, добросовестно сидящих на карантине дома, Интернет стал единственным доступным на данный момент окном в мир.

Украинцы почти три недели сидят на карантине, но кажется, что прошла целая вечность. Кажется, что уже пересмотрены все сериалы и фильмы из вашего давнего списка must watch, перечитаны книги и учебные пособия, "посещены" онлайн-концерты любимых музыкантов, освоены начальные курсы кулинара и навыки занятия спортом в домашних условиях. Даже онлайн-туры по музеям и замкам пройдены! Что дальше? Зависаем на онлайн трансляциях природы!

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На самом деле, на том же Youtube уже далеко не первый год транслируются включения с вэб-камер в разных точках планеты. Как правила, они более-менее статичны, некоторые могут периодически двигаться по оси, а показывают они то, что происходит в том или ином месте здесь и сейчас. Особо много возможностей "разгуляться" здесь есть у любителей природы.

Например, немало вэб-трансляций доступны на Youtube-канале Explore Zen Den, который позиционирует себя как канал с успокаивающими видео природы. То, что надо в условиях стресса из-за карантина и коронавирусной истерии. Здесь варианты самые разнообразные - от полярного сияния и живописных озер до солнечных пляжей и горных вершин.

Также здесь есть немало камер из заповедников и зоопарков, так что есть возмонжсоть наблюдать не только за красивыми видами, но и жизнью животных в естественных или приближенных к ним условиях.

Отдельное поле деятельности в Youtube открывается для бердвотчеров. Помимо уже упомянутого выше Explore Zen Den, немало интересных видео-стримов доступны на Youtube-канале Cornell Lab Bird Cams, где можно в прямом эфире наблюдать за жизнью птиц. К слову, весна - идеальное для этого время, ведь как раз сейчас многие птицы высиживабт птенцов, а потому в течение ближайших месяца-двух у вас есть возможность полностью проследить жизненный цикл птиц от высиживания до покидания гнезда.

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