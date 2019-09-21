Познань отлично подходит для осенних путешествий / Фото Марина Григоренко

Наедине с осенней Познанью

Марина Григоренко
07:33, 21 сентября 2019
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Туризм

«Осень не подходит для путешествий», – скажут зануды. И совершенно зря. Ведь несмотря на то, что уже рано темнеет, становится холоднее и не исключены проливные дожди, эта пора года способна подарить богатейшую палитру красок, куда бы вы не поехали. А так как осенью заметно меньше туристов, появляется возможность для более интимного знакомства с новым городом. УНИАН.Туризм поделится с вами своим осенним опытом в польской Познани.

Познань отлично подходит для осенних путешествий / Фото Марина Григоренко

Во время осеннего путешествия по Европе, польский город Познань (Poznań) рассматривался мной скорее как промежуточная точка на карте, где я передохну пару дней перед большим приключением в Германии. И совершенно неожиданно этот город стал для меня одним из самых приятных воспоминаний, привезенных домой из этой поездки.

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Чем же этот город мне так запомнился? Конечно, можно долго и нудно рассказывать о его богатой истории и старинной архитектуре. Но, как по мне, Познань – это в первую очередь об атмосфере. Она здесь по-особенному домашняя и одновременно интимная. Можно часами бродить по городским улочкам, совершенно неожиданно набредая на что-то интересное, чего нет в путеводителях.

Познань – это город, где тебе действительно комфортно, если ты путешествуешь сам или хочешь немного побыть наедине со своими мыслями. Есть немало популярных туристических мест, где соло-туристам становится не по себе. Наблюдая за толпами веселых туристов, появляется чувство, будто ты лишний на этом празднике жизни. Но Познань – совершенно противоположный случай.

Гуляя по осенней Познани, можно наконец собраться с мыслями / Фото Марина Григоренко

Тем не менее, хорошо здесь и с компанией. Если вы приедете сюда со своей второй половинкой – вы сможете подолгу бродить по городу и будет казаться, что он принадлежит только вам. Если же приедете с друзьями – вы найдете немало вариантов, как весело провести время.

А еще Познань очень фотогеничный город. Начиная от маленьких цветных домиков на центральной исторической площади и заканчивая деталями старинных зданий.

© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко
© Фото Марина Григоренко

К слову, в Познани я была на Хэллоуин, потому многие заведения в центре города получили тематическое оформление, а кафе – специальное меню. В то же время в городе не было через чур шумно, лишь изредка выбегали детишки в костюмах с корзинками для сладостей. В сочетании с осенним дождем все это придавало городу особую загадочную атмосферу.

Познань на Хэллоуин / Фото Марина Григоренко

Что обязательно посмотреть в Познани

Познань – довольно большой по европейским меркам город. Это пятый по величине город Польши, в котором проживает более полумиллиона человек. Тем не менее Познань – компактный город, где между основными достопримечательностями не такие уж большие расстояния. Что же можно успеть посмотреть в Познани за пару дней?

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1. Площадь Старый рынок (Stary Rynek). С такой площади начинается знакомство чуть ли не с каждым польским городом. Однако познанскую, с ее внушительными размерами в 2 гектара, вы не спутаете ни с чем другим.

Одними из самых запоминающихся здесь являются трехэтажные цветные домики в самом центре, будто слившиеся в один большой дом. Каждая небольшая «ячейка» на одно-два окна покрашена в «свой» цвет и имеет собственную историю. Но есть у всех домиков кое-что общее – входная арка на первом этаже.

Площадь Старый рынок в Познани / Фото Марина Григоренко

Впрочем, одними только этими домиками Рыночная площадь Познани не ограничивается. По всему ее периметру немало архитектурных чудес, за которые надолго может зацепиться глаз.

Домики на Рыночной площади в Познани / Фото Марина Григоренко

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И не стоит забывать о фонтанах. На центральной площади их несколько, но самым-самым из них считается фонтан Прозерпины, построенный в 18 веке.

Еще одна гордость исторической Познани – старая ратуша. Ее нынешнее здание было построено еще в середине 16 века в стиле ренессанс по проекту итальянского архитектора, хотя первая городская ратуша появилась на этом месте еще в 13 веке. Это старейшее каменное здание Познани. За свою долгую историю оно не раз реконструировалось и дополнялось современными на тот момент элементами – от классицизма до германской архитектуры. И это сделало ее только интереснее.

Старая ратуша в Познани / Фото Марина Григоренко

Стоит отметить, что Познанская ратуша довольно интерактивна. Во-первых, ежедневно на ее башне раздается звук горна. Во-вторых, каждый день в полдень над часами на фасаде проходит настоящее шоу – «бой» механических козликов. Этот ритуал проводится здесь еще с середины 17 века и собирает немало туристов.

Памятник ратушным козликам в Познани / Фото Марина Григоренко

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В наши дни в этом здании находится исторический музей, свои прямые функции ратуша прекратила выполнять в 1939 году.

К слову, о музеях. Именно в Старом городе сосредоточено их наибольшее количество – Национальный художественный музей, Археологический музей, Музей великопольского восстания, Музей шоколада, дома-музеи известных личностей. В общем, если вдруг начнется сильный дождь – будет куда забежать, чтобы переждать часок-другой с культурной пользой.

Исторический центр Познани вечером / Фото Марина Григоренко

Ну а если не хотите в музеи – именно на Старой площади Познани сосредоточено самое большое количество всевозможных кафе, ресторанов, баров и клубов, где можно перекусить десертами или мороженым, плотно покушать национальную кухню, выпить пива, посидеть в уютной интимной атмосфере или же хорошенько оторваться до утра. В общем, вариантов масса, вам остается только выбрать под ваше настроение.

И еще одно. На площади Старый рынок в Познани до сих пор стоит позорный столб, где в былые времена карали преступников. Разумеется, в наши дни здесь ничего такого не происходит. Но место атмосферное.

2. Костел Девы Марии и Марии Магдалины (Poznań Fara). Барочная римо-католическая базилика находится всего в 250 метрах от площади Старый рынок. Вы точно сразу заметите это роскошное бело-алое здание. Строительство базилики началось еще в 1651 году, однако завершить его смогли лишь в начале следующего века. Тем не менее, результат превзошел ожидания. До сих пор костел поражает как своим внешним оформлением, так и внутренним убранством.

Главный вход в Костел Девы Марии в Познани / Фото Марина Григоренко

А еще с базиликой связана одна легенда (в Познани вообще любят легенды). Поговаривают, что возле органа базилики порой появляется призрак женщины в черном. Однако это отнюдь не злой дух, а его покровительница. Легенда гласит, что при жизни женщина пожертвовала кругленькую сумму на строительство органа, а после смерти не смогла расстаться с музыкальным инструментом и стала его хранительницей.

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3. Королевский замок в Познани (Zamek Królewski w Poznaniu). Еще одно must see в Познани – старейшая королевская резиденция Польши в 350 метрах от старой площади. Первый замок на холме в этой местности появился еще в 13 веке. Строился-перестраивался он на протяжении веков, однако во времена Второй мировой войны королевский комплекс зданий был полностью разрушен. Воссоздали замок заново лишь в 21 веке, в приблизительных формах 16 века в готическом стиле с элементами ренессанса (что вызвало немало споров). Так что от исторической постройки осталось разве что место.

К слову, это не единственный замок Познани - примерно в 1,2 километрах от Королевского замка находится Императорский замок (Zamek Cesarski).

Императорский замок в Познани / Фото Марина Григоренко

4. Остров Тумский (Ostrów Tumski) и Архикафедральная базилика Святых Петра и Павла в Познани (Bazylika archikatedralna Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu). Если вы приехали в Познань и не были на острове Тумском – значит, вы не были в Познани. Находится он примерно в 1,2 километрах западнее исторической части города и туда запросто можно дойти пешком. Тем более, что по пути вам попадется еще одна интересная локация – парк Park Stare Koryto Warty.

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Когда-то здесь был речной порт, позже на этом месте устанавливали цирковые шатры, а со временем решили обустроить публичное пространство – в 2016 году состоялось торжественное открытие обновленного парка. Его заметно озеленили и облагородили, установив современную «городскую мебель» и различные архитектурные формы. Так что теперь здесь вовсю устраивают пикники на свежем воздухе, а также организовывают различные концерты и фестивали. Если хотите немного передохнуть на свежем воздухе, да чтоб среди людей – вам сюда.

Вид на остров Тумский через реку Варта / Фото Марина Григоренко

Но вернемся к острову Тумский. Сюда вы попадете, перейдя через городскую реку Варта. Название его переводится как кафедральный или соборный остров. Известен он в первую очередь тем, что здесь находится старейший польский собор - Архикафедральная базилика Святых Петра и Павла. Первоначальное здание собора было построено здесь аж в 10 веке! Древнее поселение на этом месте имело важное значение для раннего польского государства и именно здесь базировался дворец тогдашних правителей.

Архикафедральная базилика Святых Петра и Павла / Фото Марина Григоренко

За тысячу лет своего существования собор перестраивался в самых разных стилях – дороманский, романский, готика, барокко, неоклассицизм. Однако во время бомбардировок города в 1945 году он был практически полностью разрушен и его решили воссоздать заново в готическом стиле. А фрагменты ранних построек можно видеть до сих пор в подвалах и на отдельных элементах фасадов здания.

Архитектура Соборного острова / Фото Марина Григоренко

Помимо главного собора на острове Тумском есть еще несколько достойных внимания культовых сооружений, большинство из которых были построены в 15-16 веках - Дворец архиепископа с прилегающей территорией, Церковь Пресвятой Девы Марии, Дом Псалмадистов, здание Академии Любранского и помещения семинарии.

Гулять по острову Тумский очень приятно / Фото Марина Григоренко

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Впрочем, прогуляться по территории острова приятно даже без религиозных целей. Местность действительно умиротворяющая и очень ухоженная. То, что нужно, чтобы побыть наедине с собой и собраться с мыслями.

5. Парк Цитадели или Форт Виняры (Park Cytadela или Fort Winiary). Эта местность, расположенная в 2 километрах к северу от центра, также довольно популярна для прогулок. И это совершенно другая Познань. Здесь на смену красивеньким старинным зданиям приходят постмилитаристские сооружения – остатки оборонительного форта Виняры, военные кладбища, музей вооружения и сразу несколько объектов, которые объединяет одна тематика – мир.

Остатки старого форта Виняры в Познани / Фото Марина Григоренко
Музей вооружения в Познани / Фото Марина Григоренко

Территория парка просто огромная. Гулять среди высоченных деревьев и ухоженных клумб вдоль длиннющих аллей здесь можно несколько часов. Даже в начале ноября здесь еще есть цветы.

Гулять по парку Цитадели в Познани можно очень долго / Фото Марина Григоренко
Даже в начале ноября здесь еще есть цветы / Фото Марина Григоренко

Осенью, когда деревья облачаются в желто-красную листву, парк выглядит особо атмосферно. И что мне нравится в Европе – здесь практически не убирают опавшую листву, считая ее вполне естественным процессом, необходимым для экосистемы. Выглядит такой «ковер» очень красиво.

Парк Цитадели в Познани осенью / Фото Марина Григоренко

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6. Мальтанское озеро (Jezioro Maltańskie). Это внушительных размеров искусственное водохранилище находится в 3 километрах от центра Познани. Помимо живописных пейзажей, Мальтанское озеро – это место для отдыха и развлечений на любой вкус. Здесь можно просто приятно прогуляться вдоль воды, любуясь многочисленными водоплавающими птицами – мальтанская зона для променада тянется примерно 3 километра. Начинается она с более «дикой» зоны и плавно перетекает в полноценный развлекательный комплекс. Здесь и место для фестивалей-спектаклей, и современная база водных видов спорта, и лыжный центр, и многочисленные кафе-рестораны.

Мальтанское озеро в Познани / Фото Марина Григоренко
Жители Мальтанского озера в Познани / Фото Марина Григоренко

А еще вдоль озера курсирует парковая железная дорога Мальтанка (Kolejka Parkowa Maltanka) длиной 3,85 километра, которая подвезет вас прямо к Новому зоопарку Познани. Для перевозки пассажиров используются довольно древние составы – самый старый паровоз датирует 1925 годом!

Железная дорога Мальтанка в Познани / Фото Марина Григоренко

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7. Новый зоопарк Познани (Poznan Nowe Zoo). Вообще, в Познани два зоопарка – Старый и Новый в разных частях города, расстояние между ними около 7 километров. Первый считается одним из старейших в стране, он был основан в далеком 1871 году. К середине 20 века места в нем стало мало, потому в городе решили построить новый зоопарк. В 70-х годах туда перевезли большую часть животных из старого, оставив там только тропическую зону, изюминкой которой сегодня являются комодские вараны, и вольеры с домашними животными. Так что сейчас Старый зоопарк Познани – это скорее парк отдыха.

Новый зоопарк Познани - это почти лес / Фото Марина Григоренко

Однако и Новый зоопарк Познани – это нечто большее, чем просто зоопарк. Его отличительной чертой является то, что большую часть территории занимает лес с многочисленными озерами. Здесь не так много вычурных архитектурных форм, зато много место для прогулок. В то же время у животных довольно просторные вольеры, а некоторые вообще живут в полудиких условиях.

Медведи в Новом зоопарке Познани живут в полудиких условиях / Фото Марина Григоренко

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Например, медведи. Здесь создали что-то на подобие центра реабилитации «косолапых», спасенных из передвижных зверинцев, цирков и прочих мест с ненадлежащим содержанием. Они могут бродить по огороженному участку леса и не факт, что во время посещения зоопарка вы сможете их увидеть – так далеко они забираются. Но не расстраивайтесь: подумайте, что для животных это только лучше.

Ну а меня, как орнитолога-любителя, порадовали огромные озера с птицами – аисты, фламинго, цапли, всевозможные гуси, утки и многие другие пернатые, для которых здесь созданы широкие просторы для свободного полета. Будто гуляешь по нацпарку.

Слоновник в Новом зоопарке Познани / Фото Марина Григоренко

Тем не менее, и более классическая коллекция Нового зоопарка Познани довольно неплохая. Особо гордятся здесь огромным слоновником, морскими котиками и красными пандами. Если повезет, можно попасть на кормление.

Красные панды в зоопарке Познани / Фото Марина Григоренко

К слову, мелочь, но приятно. Несмотря на то, что вход в зоопарк платный, в начале ноября меня туда почему-то пропустили бесплатно.

Несколько советов перед посещением Познани

1. Как добраться до Познани. Я доехала туда на автобусе из Гданьска, это около 5 часов в дороге всего за 200-300 гривень. По Польше и Европе в целом в принципе можно довольно недорого перемещаться на автобусах, и это очень удобно, когда ваше путешествие состоит из нескольких пунктов назначения. Также из Украины в Познань выполняется немало бюджетных авиарейсов. Тем более, что местный аэропорт находится всего в 5 километрах от города. Каких-то 3-4 часа на все про все, и вы уже гуляете по одному из старейших городов Польши.

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2. Где остановиться на ночь в Познани. Стоит отметить, что Познань город относительно недорогой, а потому здесь можно запросто останавливаться в историческом центре города. Я, например, останавливалась в уютном Retro Hostel в каких-то двух минутах ходьбы от площади Старый рынок. Можно гулять допоздна и совершенно не бояться добираться в отель по ночному городу. Несмотря на статус хостела, у него довольно хороший ремонт и современный дизайн, а цены очень даже приятные. Например, по состоянию на осень 2019 года стоимость койкоместа в общем номере на 8 человек стартует от 9 евро, тогда как за одноместный номер просят от 18 евро, за двухместный – от 26 евро. Из приятных бонусов – на общей кухне можно бесплатно приготовить чай-кофе.

3. Как передвигаться по Познани. В городе, как и в целом по Польше, хорошо налажена сеть общественного транспорта, а такси, по моему личному наблюдению, даже немного дешевле, чем в Киеве. Тем не менее, если вы действительно хотите прочувствовать весь шарм этого города, рекомендую передвигаться пешком настолько, насколько это возможно. Если все же вам нужно куда-то подъехать на общественном транспорте, всю необходимую информацию можно узнать по ссылке.

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Не стоит ограничивать свои путешествия большим отпуском в традиционный период. Ведь даже короткая поездка способна немного перезагрузить вас и подлечить от межсезонной хандры. Ярких вам приключений!

Марина Григоренко

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Теги: #Польша#Познань#советы туристам#путешествия по Европе