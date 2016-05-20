"Шансон, уголовная лирика и Лепс": Глава Тернополя рассказал подробности запрета на музыку в общественных местах

"В общественном транспорте, заведениях общепита, развлекательных центрах и других общественных местах Тернополя запрещено звучание российской музыки, исполнителей, которые своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета Тернополя.

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Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании исполнительного комитета, а предшествовала ему соответствующая петиция от граждан через систему «Электронные петиции». За 68 дней на этом ресурсе эту петицию поддержали более 270 граждан.

"Исполнительный комитет принял решение обязать все коммунальные, частные и коллективные предприятия, которые осуществляют перевозку граждан Украины в пределах Тернополя, прекратить публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений с участием деятелей культуры, которые внесены в список СБУ. Таких лиц есть 14, - цитирует пресс-служба городского головы Сергея Надала. - Кроме того, перевозчикам запрещено воспроизводить музыку российских исполнителей музыкального жанра «шансон» и прочей уголовной лирики. Такая же рекомендация отправлена всем учреждениям культуры, ресторанного хозяйства, клубам караоке, предприятиям и предпринимателям Тернополя".

Так, по данным пресс-службы, в Тернополе запрещено звучание композиций таких деятелей:

- Кучеренко Владимира Александровича;

- Холмогорова Егора Станиславовича;

- Хазина Михаила Леонидовича;

- Газманова Олега Михайловича;

- Кобзона Иосифа Давыдовича;

- Перфиловой Валерии Юрьевны;

- Пригожина Иосифа Игоревича;

- Безрукова Сергея Витальевича;

- Боярского Михаила Сергеевича;

- Росторгуева Николая Вячеславовича;

- Охлобыстина Ивана Ивановича;

- Пореченкова Михаила Евгеньевича;

- Лепса Григория Викторовича;

- Жерара Депардье.