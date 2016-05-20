"Шансон, уголовная лирика и Лепс": Глава Тернополя рассказал подробности запрета на музыку в общественных местах
В общественных местах Тернополя запретили включать песни некоторых российских исполнителей и "уголовную лирику".
"В общественном транспорте, заведениях общепита, развлекательных центрах и других общественных местах Тернополя запрещено звучание российской музыки, исполнителей, которые своими действиями создают угрозу национальной безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета Тернополя.
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Как отмечается, соответствующее решение принято на заседании исполнительного комитета, а предшествовала ему соответствующая петиция от граждан через систему «Электронные петиции». За 68 дней на этом ресурсе эту петицию поддержали более 270 граждан.
"Исполнительный комитет принял решение обязать все коммунальные, частные и коллективные предприятия, которые осуществляют перевозку граждан Украины в пределах Тернополя, прекратить публичное воспроизведение аудиовизуальных произведений с участием деятелей культуры, которые внесены в список СБУ. Таких лиц есть 14, - цитирует пресс-служба городского головы Сергея Надала. - Кроме того, перевозчикам запрещено воспроизводить музыку российских исполнителей музыкального жанра «шансон» и прочей уголовной лирики. Такая же рекомендация отправлена всем учреждениям культуры, ресторанного хозяйства, клубам караоке, предприятиям и предпринимателям Тернополя".
Так, по данным пресс-службы, в Тернополе запрещено звучание композиций таких деятелей:
- Кучеренко Владимира Александровича;
- Холмогорова Егора Станиславовича;
- Хазина Михаила Леонидовича;
- Газманова Олега Михайловича;
- Кобзона Иосифа Давыдовича;
- Перфиловой Валерии Юрьевны;
- Пригожина Иосифа Игоревича;
- Безрукова Сергея Витальевича;
- Боярского Михаила Сергеевича;
- Росторгуева Николая Вячеславовича;
- Охлобыстина Ивана Ивановича;
- Пореченкова Михаила Евгеньевича;
- Лепса Григория Викторовича;
- Жерара Депардье.