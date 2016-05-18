Геращенко заявил, что Кобзона и Чичерину не пустят на Евровидение-2017 в Украину

Об этом Геращенко написал на своей странице в Facebook.

"Поэтому если вдруг пропагандистская машина Кремля решит прислать в Киев на Евровидение Чичерину или на худой конец Кобзона, то мы их не пустим в Украину", - заверяет нардеп.

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По его словам, они там в stop list, поскольку помогают Кремлю "отравлять сознание российских граждан, настраивают их против Украины, продвигают в массы тезис "КрымНаш", оскорбляют и унижают национальное достоинство украинских граждан".

Ранее поддержавший аннексию Крыма народный артист СССР, а ныне депутат Госдумы РФ Иосиф Кобзон вспомнил, что родился в Украине и заявил, что поехал бы на Евровидение-2017, если бы не санкции