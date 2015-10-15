В Тернополе стартовал прием анкет от желающих вступить в ряды полиции

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю презентации новой патрульной полиции в Тернополь прибыли советники министра МВД Михаил Апостол, Иван Стойко, начальник департамента патрульной службы МВД Александр Фацевич.

В украинский дом «Победа» пришло около сотни тернополян, чтобы посмотреть на полицейских со Львова, сфотографироваться с ними, а также руководство области.

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Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей Тернопольского областного управления милиции, менее чем за 3 часа жители области подали более трехсот заявок для участия в тестировании. Каждая четвертая анкета - от девушек.

«По всей Украине шагает большая перемена, которую мы все с вами ждали. Если кто-то спрашивает, а что сделано в нашем министерстве, то мы с гордостью говорим: посмотрите на Киев, Одессу, Харьков. Другие города готовят уже новых полицейских, которые не будут просто носить новую форму, а будут защищать человека, будут защищать Украину, будут заботиться о украинцах», - сказал во время выступления Стойко.

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Всего в новую патрульную полицию в Тернополе планируют набрать 200 сотрудников.

Как сообщал УНИАН ранее, пункт приема анкет начнет работать с 9 часов по адресу: г. Тернополь, бульвар Шевченко, 27, Народный дом «Победа». Набор новых патрульных продлится с 14 октября до 4 ноября.