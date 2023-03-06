Лампа освещает все клавиши и с помощью специальных датчиков может определять, когда человек находится за инструментом.

Компания Xiaomi пополнила ассортимент своих "умных" гаджетов моделью Mijia Smart Piano Lamp, предназначенной для установки на пианино и фортепиано. Она освещает все клавиши и может определять, когда человек находится за инструментом.

Светодиодные лампы соответствуют всем необходимым стандартам для настольных ламп, предназначенных для чтения и письма. Источник света окружен абажуром, чтобы не ослепить пользователя, пишет IT Home.

Вместе с тем смарт-лампу оснастили датчиком приближения, что позволяет ей включаться, когда человек садится за инструмент, и выключаться автоматически после окончания игры. Устройство можно связать со смартфоном по Bluetooth и отслеживать длительность занятий и управлять настройками освещения.

Mijia Smart Piano Lamp оценили в 700 юаней, или примерно 3700 грн. Она поступит в продажу на территории Китая 21 марта, после чего ее наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

Xiaomi готовит к выходу "смартфон-убийцу" iPhone 14 и Galaxy S23

Китайский техногигант уже в самое ближайшее время собирается представить свой новый флагманский смартфон с камерами Leica – Xiaomi 13 Ultra. По словам инсайдеров, новинка получит новую перископическую камеру, и она "шокирует всех"

Ожидается, что в Китае Xiaomi 13 Ultra будет стоить 8000 юаней, или примерно 42 500 грн за версию 12 ГБ+512 ГБ. Это на 1000 юаней дороже предшественника в лице Xiaomi 12S Ultra в такой же конфигурации.

Напомним, что предшественник Xiaomi 12S Ultra был представлен в июле 2022 года. Его главной изюминкой стал огромный дюймовый сенсор IMX989 на 50 Мп, на разработку которого ушло $15 млн. Еще есть две камеры на тыльной стороне по 48 Мп каждая и поддержка 120-кратного цифрового зума.

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