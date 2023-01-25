Ожидается, что анонс состоится весной, а релиз до конца года. Стоимость оценивается в $3000 – это вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

Репортер Bloomberg Марк Гурман опубликовал большой материал, в котором раскрываются основные параметры и "фишки" Reality Pro – так, скорее всего, будет называться амбициозная гарнитура смешанной реальности от Apple.

По его данным, над Reality Pro в течение семи лет трудились более тысячи сотрудников, а Apple делает на него большую ставку. При этом само устройство будет стоить порядка $3000 – вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

Гарнитура получит несколько внешних камер для отслеживания движения рук и внутренние датчики для считывания глаз. Пользователь сможет управлять интерфейсом взглядом и жестами пальцев без использования отдельного контроллера. Этот подход отличается от других гарнитур, которые обычно полагаются на ручной контроллер.

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Как и последняя гарнитура Meta, устройство Apple будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR). В виртуальной реальности пользователи видят изображения и контент в очках. AR, с другой стороны, накладывает цифровой контент на изображение реального мира.

Что касается изображения, то оно будет выводиться на два дисплея от Sony со сверхвысоким разрешением. Внешние камеры позволят активировать "прозрачность" для переключения в режим дополненной реальности. Apple также предложит пользователям с очками для зрения специальные линзы, которые располагаются в самом корпусе.

За производительность будет отвечать чипсет Apple M2, который стоит в последних Mac, а аккумулятора хватит на два часа активной работы. Из-за высокой мощности устройство заметно нагревается, поэтому блок с аккумулятором вынесен в отдельное устройство, которое подключается с помощью кабеля.

Корпус девайса выполнен из алюминия, стекла и мягкого материала – и будет напоминать наушники AirPods Max от Apple за $550. Изогнутая передняя панель с экранами позволит видеть глаза пользователя снаружи, а в оголовье будут встроены динамики. Это будет отличать новинку от в основном пластикового дизайна конкурентов, которые обычно "привязывают" устройство к пользователю несколькими ремешками.

Одной из изюминок гарнитуры Apple станет общение по FaceTime. Два человека с Reality Pro смогут общаться в виртуальном пространстве с эффектом присутствия – их будут представлять реалистичные цифровые аватары. Но из-за огромной вычислительной мощности, необходимой для этой функции, она будет работать только при общении тет-а-тет; в групповых звонках пользователей будут представлять Memoji – настроенных эмодзи Apple.

Ожидается, что анонс Reality Pro состоится весной, а релиз до конца года, хотя график по-прежнему может измениться. Параллельно Apple работает над более дешевой версией – она будет выпущена в конце 2024 или начале 2025 года – и будет стоить ближе к $1500.

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