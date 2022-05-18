В Украине 21-22 мая уже в пятый раз IT-команда NIX будет проводить масштабную международную онлайн-конференцию для IT-специалистов и представителей бизнеса. В мероприятии примут участие не только украинские эксперты, но и топовые иностранные разработчики, предприниматели, лидеры мнений.

IT-индустрия в Украине за время войны уже доказала свою устойчивость. Ведь этот бизнес стабильно работает и платит налоги, благодаря чему постоянно поддерживает экономику страны. По словам инициаторов конференции, NIX MultiConf является ярким примером надежности нашего государства для развития бизнеса для внедрения инноваций в IT.

"Проведением этого ивента мы все вместе в очередной раз показываем мощь и силу украинской IT-отрасли. Это еще одно мощное доказательство того, что Украину сломать невозможно", - заявили организаторы конференции.

В рамках NIX MultiConf запланированы:

более 30 докладов об IT-индустрии и бизнесе;

выступления известных мировых и украинских экспертов;

лекции по таким IT-направлениям: Java, JS, PHP, .NET, Python, DATA, QA, BA, PM.

Представители украинского бизнеса поделятся своим видением, как можно в условиях войны развивать и поддерживать IT-отрасль в Украине. При этом все желающие смогут задать спикерам вопросы непосредственно в чате трансляции.

На конференции ожидается немало иностранных IT-звезд, среди которых:

Алистер Коберн — соучредитель Agile-манифеста, международный эксперт по использованию гибких методологий управления проектами и архитектуры программного обеспечения;

Энтони Шоу - участник Python Software Foundation;

Виталий Фридман — признанный UX-консультант и креативный руководитель журнала Smashing Magazine.

Список спикеров и расписание выступлений можно найти на сайте конференции.

Стоит отметить, что команда NIX даже во время подготовки конференции не прекращает волонтерить. Айтівці постоянно отправляют на фронт необходимое военное снаряжение. С 24 февраля Никсы вместе со своими партнерами перечислили на нужды ВСУ и ТрО около $20 млн.

Так что в течение конференции NIX MultiConf также будет продолжаться сбор средств на нужды армии и волонтеров.

Справка УНИАН

NIX MultiConf - это крупнейшая в Украине онлайн ІТ-конференция. Мероприятие полезно для ІТ-специалистов с разным опытом, которые стремятся развивать свои навыки и интересуются новинками ІТ-сферы. Почти 10 лет назад подобное мероприятие впервые состоялось в Харькове. С тех пор из 150 сторонников конференции всего за несколько лет комьюнити NIX MultiConf выросло в масштабное событие мирового уровня. В 2020 году к онлайн-конференции присоединилось более 17 тыс зрителей из 13 стран - в том числе из США, Эстонии, Польши, Великобритании, Германии, Италии, Египта, ЮАР на других.

NIX - одна из самых многочисленных в Украине IT-команд, которая насчитывает 4500 специалистов. Специалисты NIX создают комплексные IT-решения для компаний из США, стран Европы и Юго-Восточной Азии. С началом полномасштабной войны команда поддерживает как членов своей команды и их родных, так и всех пострадавших от вторжения РФ. Никсы оказывают финансовую и материально-техническую помощь волонтерам, ВСУ и подразделениям теробороны. Что касается поддержки собственной команды, то за каждым в NIX сохраняются места в проектах, все специалисты своевременно получают доход в полном объеме.