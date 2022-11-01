Смартфон должен был получить форм-фактор слайдера и привычную QWERTY-клавиатуру, скрытую под выдвижным экраном.

Прошло уже больше 13 лет с того дня, когда был представлен первый Android-смартфон HTC Dream. Один из создателей операционной системы поделился интересными рендерами первого прототипа такого устройства, который заметно отличался от релизной версии.

На это обратил внимание портал GizChina.

Судя по раскрытым изображениям, телефон должен был получить форм-фактор слайдера и привычную QWERTY-клавиатуру, скрытую под выдвижным экраном. Дизайн аппарата был выполнен в черно-зеленых цветах, а корпус имел отдельные кнопки для запуска браузера и почтового клиента.

Видео дня

Также на рендерах бросается в глаза колесо прокрутки, которое, по всей видимости, предназначалось для дублирования некоторых функций сенсорного экрана. При этом справа от экрана расположился бы блок функциональных клавиш "Назад", "Домой", "Поднять трубку" и "Бросить трубку".

Известно, что смартфон проходил под кодовым названием Google G1, а его разработка началась задолго до анонса айфона. Однако после дебюта смартфона Apple в 2007 году разработчики отказались от концепции телефона-слайдера и сосредоточились на выпуске HTC Dream, также известного как T Mobile G1.

Какой Android-смартфон купить в 2022 году

Если вы в поисках бюджетного смартфона, который не ударит по карману, УНИАН делился топом лучших смартфонов последних лет, которые с момента выхода успели существенно подешеветь и сейчас продаются до $150.

Если хочется флагман, а бюджет до $500, тогда вас может заинтересовать топ из пяти лучших моделей с подходящими характеристиками. В список попали модели от Poco, Realme, Xiaomi, Vivo и Motorola.

Вас также могут заинтересовать новости: