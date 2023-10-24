Эта функция маскирует IP-адреса пользователей с помощью прокси-серверов для защиты их от слежки.

Разработчики Google Chrome объявили о начале тестирования функции IP Protection. В новой версии десктопного браузера можно будет скрывать от сайтов свой настоящий IP-адрес.

Одна из причин для такого решения: когда пользователи сидят в интернете, их IP-адрес становится доступным для веб-ресурсов, онлайн-сервисов и потенциальных хакеров. Это может привести к отслеживанию и другим действиям, нарушающим конфиденциальность.

Поэтому, чтобы защитить конфиденциальность пользователей, Google Chrome будет перенаправлять интернет-трафик через несколько прокси-серверов: первый будет принадлежать самой Google, а второй будет частью внешней сети CDN. Так никто из участников соединения не сможет видеть одновременно IP-адрес и точку назначения.

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Тем не менее, существуют опасения по поводу безопасности, связанные с этой инициативой, сообщает Bleeping Computer. Поскольку трафик будет проходить через серверы Google, это может усложнить блокирование DDoS-атак и выявление нежелательного трафика. Более того, взлом прокси-серверов может привести к раскрытию пропускаемого трафика.

Пока что новая функция доступна для ограниченной части пользователей из США, со времен ее постепенно будут разворачивать по всему миру.

Ранее в Chrome появилась новая полезная функция для владельцев слабых ноутбуков. Она позволяет узнать, сколько оперативки "съедает" каждая вкладка, позволяя более эффективно распределять нагрузку.

Также УНИАН рассказывал, как с помощью двух настроек заставить свой Chrome работать быстрее: эти улучшения добавили в браузер относительно недавно, поэтому многие о них наверняка не знают. С ними вы радикально улучшите работу браузера.

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