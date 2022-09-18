Мотоцикл способен развивать скорость до 100 км/ч.

На прошедшем автосалоне в Детройте представили летающий мотоцикл, модель под.названием XTurismo.

Первый в мире ховербайк способен находиться в воздухе 40 минут, сообщает Reuters.

Сообщается, что летающий мотоцикл весом 300 кг и размером со стандартный хетчбэк способен развивать скорость до 100 км/ч. Компания-производитель Aerwins Technologies заявляет, что байк работает на газоэлектрической гибридной силовой установке, но подробностей не раскрывает.

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Ховербайк уже продается в Японии. Основатель и генеральный директор Aerwins, заявил, что в 2023 году планируется продать уменьшенную версию в США.

Стоимость одного такого мотоцикла на данный момент составляет 777 тысяч долларов. Производители планируют к 2025 году снизить стоимость электрической модели меньшего размера до 50 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден приказал более тщательно изучить иностранные инвестиции в технологии.

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