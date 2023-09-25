Камеру Android-смартфона наконец можно будет использовать как вебку. Более того, совместимость обещают со всеми операционными системами.

В грядущей версии мобильной операционной системы Android 14 обнаружили одну из самых популярных "фишек" iPhone – возможность использовать устройство вместо веб-камеры на компьютере или ноутбуке. Эту фичу внедрили в iOS с релизом iOS 16.

Согласно коду бета-сборки Android 14, новая возможность работает в любых приложениях без установки дополнительного ПО и драйверов на компьютер. Все, что потребуется от пользователя – скачать на смартфон специальное приложение и подключить его через USB.

Также отмечается, что функция работает по протоколу USB Video Class (UVC). Проще говоря, камера будет работать вне зависимости от операционной системы – и на Chromebook, и на macOS, и на Windows.

Видео дня

Правда, есть одно ограничение. Если на iPhone эта опция работает без USB-кабеля (но только с Mac), то на Android вариантов беспроводного подключения для использования телефона в качестве "вебки" пока не планируется. Но почти наверняка Google реализует эту возможность позже.

Напомним, полноценный релиз Android 14 ожидается в октябре-ноябре. Сейчас бета-версии новой мобильной ОС можно проверить на смартфонах Pixel.

Что еще нового будет в Android 14

Один из самых главных ожиданий, связанных с Android 14, заключается в том, что вместе с ее релизом в смартфонах появится спутниковая связь. Аналогичную фишку в свои Айфоны еще прошлой осенью внедрила Apple, однако работает она лишь в нескольких странах.

Ожидается, что спутниковая служба на Android будет доступна в более чем в 150 странах. Однако есть одно "но" – текущие смартфоны не оснащены достаточным оборудованием, поэтому, чтобы оценить эту фичу, придется обновить свой девайс.

Еще из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS.

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