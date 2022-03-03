Украинцы массово переходят в мессенджеры, чтобы отслеживать актуальную информацию с фронта.

Сегодня для большинства украинцев одним из главных источников информации стали мессенджеры с их официальными сообществами: Telegram, Viber и другие. В Минцифре заявили, что это влияет на мобильную сеть.

А все потому, что скролля новости в различных чатах, их фото/видео автоматически загружаются на наши девайсы. Как результат, сеть начинает сильно перегружаться и дозвониться до родных бывает проблематичным.

Чтобы не перегружать сеть, нужно:

подключаться к домашней Wi-Fi сети;

отключать функцию автоматической загрузки мультимедиа на телефонах.

Как это сделать:

Для многих мессенджеров принцип один и тот же, но может немного отличаться:

зайдите в "Настройки" вашего мессенджера;

выберите "Данные и хранилища" или "Медиафайлы";

выключите опцию "Фоновая загрузка"‎;

в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа".

Пока наша ИТ-армия уничтожает врага в киберпространстве, каждый из нас по ту сторону экрана должен помнить о личной кибербезопасности. Ранее в Минцифры напомнили основные правила поведения в интернете, которые уберегут вас на фронте кибервойны с оккупантом.

А меж тем в Telegram замечен опасный бот, который взламывает и ворует аккаунты украинцев. Пользователей просят быть максимально внимательными и включить двухфакторную проверку при входе в мессенджер.

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