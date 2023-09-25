Еще планшет располагает шестью динамиками, батареей на 10 100 мАч и гибким экраном OLED.

Компания Huawei показала новый флагманский планшет MatePad Pro 2023. Это огромный девайс диагональю 13,2 дюйма, он позиционируется как "самый тонкий и легкий в мире большой планшет" – по крайней мере, по словам производителя.

Новинка весит 580 г, толщина составляет 5,5 мм, рамки дисплея имеют ширину всего 3,4 мм, а экран занимает почти 95% площади передней панели. Производитель сравнивает устройство с 12,9-дюймовым iPad Pro, который заметно тяжелее и толще.

Планшет оснащается гибким экраном OLED с разрешением 2880x1920 пикселей и кадровой частотой 144 Гц. За производительность отвечает чип Kirin 9000s, как в смартфонах серии Mate 60. На задней панели расположилась двойная камера с основным модулем на 13 Мп и сверхширокоугольным модулем на 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 16 Мп.

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Также среди характеристик – шесть динамиков (два высокочастотных и четыре низкочастотных), стилус M-Pencil третьего поколения и батарея на 10 100 мАч. Huawei обещает до 16 автономности в режиме просмотра видео, сохраненного на устройстве.

Huawei MatePad Pro 13.2 уже поступил в продажу в Китае. Стоимость планшета начинается от 5199 юаней (≈26 000 грн) за версию на 12/256 ГБ. Самая дорогая версия на 16 ГБ/1 ТБ памяти поставляется со стилусом и чехлом-клавиатурой по цене 8299 юаней (≈41 000 грн).

А уже в начале 2024 года на рынке дебютируют обновленные iPad Pro с OLED-дисплеем и новым чипом M3. Это будет самый масштабный апгрейд iPad Pro за последние 5 лет.

Правда, по слухам, стоить они будут чуть ли не на 80% дороже, чем актуальные модели. Якобы Apple оценивает базовую 11-дюймовую версию iPad Pro с OLED в $1500, а 13-дюймовую – $1800. Напомним, актуальный модельный ряд iPad Pro с экранами IPS и mini-LED стоит от $799 и $1099 соответственно.

Также в следующем году Apple начнет переход на OLED-дисплеи и в своих ноутбуках. Ожидается, что внедрение OLED-дисплеев позволит повысить их энергоэффективность по сравнению с текущими LED и miniLED-дисплеями, а также предложит повышенную контрастность.

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