По умолчанию, хранилища iCloud не зашифрованы, но в 2022 году появилась такая функция.

Министерство внутренних дел Великобритании потребовало, чтобы Apple создала бэкдор, который позволит спецслужбам просматривать контент в зашифрованных iCloud. При этом у них будет доступ не только к бэкапам британцев, а в целом всех пользователей, рассказали источники Washington Post.

По умолчанию, хранилища iCloud не зашифрованы, но в 2022 году появилась такая функция (Advanced Data Protection). Предположительно, в ответ на требования властей Apple просто отключит эту возможность на территории Великобритании.

В WP предполагают, что спецслужб это наверняка не устроит, потому что они хотят доступы к зашифрованным хранилищам по всему миру. При этом Apple даже не сможет намекнуть пользователям о том, что ее зашифрованный сервис больше не является полностью безопасным, потому что раскрытие факта получения такого требования от властей Великобритании считается преступлением.

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Службы безопасности и официальные лица Великобритании последовательно выступали против услуг сквозного шифрования, утверждая, что эта технология будет препятствовать эффективному противодействию преступникам. "Сквозное шифрование не может помешать усилиям по поимке виновных в самых серьезных преступлениях", – заявил представитель правительства Великобритании в 2022 году после того, как Apple впервые представила сквозное шифрование.

Агентства США, включая ФБР, выражали подобные опасения в прошлом, но с недавнего времени начали рекомендовать шифрование в iCloud как способ противодействия для защиты от хакеров.

Предполагается, что если Apple предоставит правительству Великобритании доступ к зашифрованным данным, то, скорее всего, другие страны, включая США и Китай, увидят возможность потребовать то же самое право. Apple придется решить: подчиниться или полностью удалить сервис шифрования. Другие технологические компании наверняка столкнутся с аналогичными запросами.

Ранее сообщалось, что на iPhone впервые вышло порно-приложение. Apple никогда бы не позволила этому случиться, но помогли новые законы ЕС.

Меж тем у компании запланировано много анонсов на ближайшие месяцы. Помимо бюджетного iPhone на подходе новые MacBook и iPad, также ходят слухи о втором поколении AirTag, HomePod mini 2 и Apple Watch SE 3.

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