Сообщается, что Samsung One UI 7.0 станет "самым большим обновлением в истории Galaxy".

Одними из самых интересных, но преступно недооцененных функций, которые Apple внедрила в iPhone в последние годы, является Dynamic Island и Live Activities, и вскоре Samsung представит собственную версию данного функционала.

В интернете появились фото, которые показывают интерфейс новой оболочки Samsung One UI 7.0 на базе Android 15. Портал 9to5Google утверждает, что оно станет "самым большим обновлением в истории Galaxy".

Dynamic Island, впервые появившийся в iPhone 14 Pro, позволяет превратить пространство вокруг выреза на экране в часть пользовательского интерфейса, который меняет размеры в зависимости от задачи. Тогда как с Live Activities можно отслеживать события из разных приложений в реальном времени на экране блокировки. Например, доставка продуктов или результаты спортивного матча.

Видео дня

Samsung One UI 7.0 предложит свои варианты этих функций, только вместо центрального "острова" у Samsung анимация разворачивается из верхней левой части дисплея, как показано на видео. Также обновление предложит изменения в интерфейсе камеры, более округлые иконки приложений и виджеты. Ожидается, что Samsung выпустит One UI 7.0 для флагманов последних нескольких лет уже в сентябре.

Другие производители Android-устройств пытались копировать вырез Dynamic Island, Realme была первой еще в 2023 году, но функциональность была заметно ограничено. По слухам, смартфоны серии iPhone 17 получат более узкий вырез Dynamic Island над селфи-камерой благодаря новой технологии "металинзы" для датчика приближения.

Samsung все чаще в последние годы черпает вдохновение у Apple. Последний пример – наушники Galaxy Buds 3, которые подозрительно похожи на AirPods, в то время как Galaxy Watch Ultra являются копией Apple Watch Ultra во многих отношениях.

Вместе с новыми наушниками и часам, на летней презентации Samsung представила новые складные смартфоны и выпустила первое смарт-кольцо. Galaxy Ring – носимый гаджет, с которым часы и фитнес-трекер могут уйти в прошлое.

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