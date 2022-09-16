Компания остановила работу в России в начале марта, но, судя по всему, хочет вернуться.

Компания Samsung, которая остановила работу в РФ в начале марта, планирует вернуться на рынок страны-агрессора. Причем это может произойти уже в самое ближайшее время.

Об этом сообщает пропагандистское издание "Известия" со ссылкой на источник, близкий к компании. По его словам, поставки могут возобновиться уже в октябре.

На планы Samsung о возвращении также намекает обновленный официальный российский сайт южнокорейского бренда, где накануне появились страницы недавно вышедших складных смартфонов Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Вдобавок, с недавнего времени российские СМИ стали получать актуальные пресс-релизы о новинках компании.

Видео дня

Аналитики отмечают, что доля Samsung на российском рынке с момента прекращения официальных поставок снизилась с 33% до 16 %. Причем половина от всех продаж – "серые" устройства, которые в обход санкциям ввозят в РФ через соседние Казахстан и Армению.

В Samsung уже успели отреагировать

Производитель в комментарии Reuters отметил, что они "пока не определилась с решением о возвращении в Россию".

Корейцы продолжают работать в России по "серым схемам"

Samsung, который "героически уходил" с российского рынка, не просто продолжает там работать, а создает пути серого импорта в Россию для прямого обхода санкций, говорится в материале "Информатора".

Отмечается, что стратегические решения (в том числе о продаже) в других странах всегда официально согласовываются с центральным офисом в Южной Корее. Так что сами по себе представительства Samsung в России, Беларуси, Армении, Казахстане, Киргизии не смогли бы без ведома руководства в Корее наладить схему "серого импорта". Поэтому этот шаг, по словам источника издания, согласован в Сеуле в центральном офисе Samsung.

Впрочем, подобные схемы уже успели "вылезти боком". УНИАН писал, что смартфоны Samsung, которые в обход санкциям ввозят в Россию по "серому" импорту, перестали активироваться с российской SIM-картой.

Вас также могут заинтересовать новости: