Первое обновление ПО для Galaxy S24 включает заметные улучшения камеры и дисплея.

Компания Samsung начала распространения большого обновления для смартфонов серии Galaxy S24, которое, помимо всего прочего, приносит значительные улучшение камеры.

Согласно официальному списку изменений, разработчики Samsung улучшили возможности масштабирования, портретный режим, ночную съемку и съемку видео с задней камеры.

В комментариях пользователи хвалят камеру после обновления, особенно улучшенное качество снимков при съемке ярких фото с контровым светом. А люди, цветы и многое другое стали лучше благодаря оптимизированной экспозиции и цветопередаче в режиме фото.

Видео дня

Также в свежем обновлении Samsung исправила проблему тусклого экрана, на которую чаще всего жаловались владельцы Galaxy S24. В настройках экрана появился ползунок "Яркость", позволяющий пользователям настраивать яркость экрана в соответствии со своими предпочтениями.

Если у вас S24, S24+ или S24 Ultra, вы уже можете проверить наличие нового обновления. Для этого перейдите в "Настройки" → "Обновление ПО и нажмите "Загрузить и установить".

Ранее специалисты DxOMark протестировали новый суперфлагман Samsung. Несмотря на то, что производитель позиционирует Galaxy S24 Ultra как лучший камерофон на рынке, он не попал даже в первую десятку и уступил обычному iPhone 15.

Как известно, флагманская линейка Samsung Galaxy S24 получила рекордную поддержку Android. Они будут получать новые функции и патчи безопасности в течение 7 лет, то есть будут актуальными вплоть до 2031 года.

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