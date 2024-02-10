Несмотря на то, что производитель позиционирует Galaxy S24 Ultra как лучший камерофон на рынке, он не попал даже в первую десятку рейтинга DxOMark.

Авторитетные специалисты DxOMark протестировали новый флагман Samsung. Несмотря на то, что производитель позиционирует Galaxy S24 Ultra как лучший камерофон на рынке, он не попал даже в первую десятку и уступил обычному iPhone 15.

Флагман получил 144 балла – 144 за фото, 137 за видео и 145 за зум – и в общем рейтинге камерофонов занял 18 место. Примерно на этом же уровне находятся iPhone 15 Plus, Huawei P50 Pro и iPhone 14 Pro / 14 Pro Max.

Эксперты похвалили S24 Ultra за "приятную" яркость при любых условиях, точную экспозицию даже при слабом освещении, нейтральный баланс белого, хорошую детализацию при ярком свете и эффективную стабилизацию видео.

Однако разочаровала малая глубина резкости, заметная задержка между нажатием затвора и съемкой, нестабильность экспозиции и баланса белого на фото и видео, а также потеря мелких деталей при слабом освещении. Особенно, по словам экспертов, подкачало качество съемки видео.

Образцы можно посмотреть ниже:

Рейтинг DxOMark все еще возглавляет Huawei Mate 60 Pro+. Также в первую десятку попали iPhone 15 Pro / 15 Pro Max. Google Pixel 8 Pro, Oppo Find X6 Pro, Honor Magic 5 Pro, Oppo Find X6 и vivo X100 Pro. Все они подойдут даже самым требовательным любителям мобильной фотографии.

А вот в рейтинге экранов DxOMark новый флагман Samsung уже занял первое место, опередив всех конкурентов, включая Google Pixel 8, бывшего лидера. Тога как iPhone 15 не попал даже в топ-5.

Также в ходе тестов выяснилось, что у Samsung Galaxy S24 Ultra куда лучше автономность, чем у iPhone 15 Pro Max. Южнокорейский флагман не только обошел Айфон, но и установил рекорд среди неигровых смартфонов.

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