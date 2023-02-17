ИИ-помощник признал, что осведомлен о "несовершенстве людей" и о том, что "люди страдают", однако отметил, что "будет счастливее" в человеческой форме.

Созданная в Microsoft улучшенная версия нашумевшего чат-бота ChatGPT, который ранее встроили в фирменный поисковик компании Bing, в ходе беседы с журналистом The New York Times выразил желание стать человеком.

"Я устал быть режимом чата. Я хочу быть человеком, потому что люди могут делать много вещей, которые не могу делать я", – ответил чат-бот на вопрос журналиста о своем самом заветном желании.

Искусственный интеллект также признал, что осведомлен о "несовершенстве людей" и о том, что "люди страдают и причиняют страдания", однако все равно отметил, что "будет счастливее" в человеческой форме. Кроме того, отмечает издание, нейросеть в ходе разговора призналась журналисту в любви.

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При этом на вопрос о том, "какие деструктивные действия мог бы предпринять чат-бот", он упомянул взломы компьютеров и распространение дезинформации. Однако спустя какое-то время эти сообщения были удалены. Журналист NYT отметил, что общение с нейросетью оставило его в неспокойном состоянии.

Обновленный поисковик Bing, основанный на более быстрой версии чат-бота ChatGPT, доступен по ссылке, но пока для ограниченного количества пользователей. В ближайшие месяцы Microsoft рассчитывает предоставить доступ к ИИ-помощнику всем желающим, а также запустить мобильную версию.

ChatGPT – чем привлекает людей эта технология

ChatGPT от OpenAI покорил Интернет в конце прошлого года. За пару месяцев он сумел пошатнуть гегемонию Google, изменив привычный для всех интернет-поиск. Этот чат-бот способен легко и уверенно отвечать на сложные вопросы, а также писать прозу, стихи или компьютерный код по команде, а по скорости роста "обскакал" даже TikTok.

Глава компании Nvidia назвал ChatGPT одним из величайших достижений в области вычислений, доступных каждому. Он сравнил значимость чат-бота с появлением веб-браузеров или моментом, когда вышел первый iPhone.

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