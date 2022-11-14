Huawei официально представила смарт-очки Vision Glass / Источник: Huawei

Китайский техногигант Huawei представил очки виртуальной реальности Vision Glass. Девайс сам по себе необычный – в нем нет ни процессора, ни аккумулятора, а для его работы обязательна привязка к смартфону.

Сам производитель описывает Vision Glass как устройство-компаньон, которое помогает "усовершенствовать дисплей" смартфона. При этом визуально они выглядят как обычные солнцезащитные очки. 

В самих же очках имеются только громкоговорители и экраны. В Vision Glass встроены два OLED-дисплея с разрешением FullHD (1920 на 1080 пикселей). Они и образуют единую картинку, эквивалентную 120 дюймам. Максимальная яркость составляет 480 кд/кв.м, охват цветового пространства – 90%.

Видео дня

К смартфону устройство подключается через разъем USB-C в левой дужке. Также заявлена возможность подключения к планшетам и компьютерам, но список совместимых платформ на презентации не уточнили. Срок службы батареи очков эквивалентен батарее телефона.

Цена и дата выхода

Предварительные заказы в Китае стартуют уже сегодня, а в свободной продаже девайс можно будет найти в декабре. Стоимость пока не разглашается, но очевидно, что Vision Glass будут доступнее традиционных очков дополненной реальности.

Источник: Huawei

Напомним, ранее специалисты портала DxOMark назвали Huawei Mate 50 Pro новым королем мобильной фотографии. Разрешение "фронталки" в нем – 13 Мп, а в составе основной датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп с 3.5х зумом и ширик на 13 Мп.

Вас также могут заинтересовать новости: