Визуально они выглядят как обычные солнцезащитные очки.

Китайский техногигант Huawei представил очки виртуальной реальности Vision Glass. Девайс сам по себе необычный – в нем нет ни процессора, ни аккумулятора, а для его работы обязательна привязка к смартфону.

Сам производитель описывает Vision Glass как устройство-компаньон, которое помогает "усовершенствовать дисплей" смартфона. При этом визуально они выглядят как обычные солнцезащитные очки.

В самих же очках имеются только громкоговорители и экраны. В Vision Glass встроены два OLED-дисплея с разрешением FullHD (1920 на 1080 пикселей). Они и образуют единую картинку, эквивалентную 120 дюймам. Максимальная яркость составляет 480 кд/кв.м, охват цветового пространства – 90%.

Видео дня

К смартфону устройство подключается через разъем USB-C в левой дужке. Также заявлена возможность подключения к планшетам и компьютерам, но список совместимых платформ на презентации не уточнили. Срок службы батареи очков эквивалентен батарее телефона.

Цена и дата выхода

Предварительные заказы в Китае стартуют уже сегодня, а в свободной продаже девайс можно будет найти в декабре. Стоимость пока не разглашается, но очевидно, что Vision Glass будут доступнее традиционных очков дополненной реальности.

Напомним, ранее специалисты портала DxOMark назвали Huawei Mate 50 Pro новым королем мобильной фотографии. Разрешение "фронталки" в нем – 13 Мп, а в составе основной датчик на 50 Мп, перископ на 64 Мп с 3.5х зумом и ширик на 13 Мп.

Вас также могут заинтересовать новости: