Чрезмерное время у экрана и слишком много социальных сетей могут вызвать дефицит внимания, ограниченные когнитивные способности и трудности с обучением и памятью.

Дизайн и функции онлайн-сервисов вызывает привыкание и могут спровоцировать самые негативные последствия для психического здоровья.

Об этом говорится в проекте доклада Европейского парламента, передает EURACTIV. В проекте доклада депутата Ким ван Спаррентак подробно описываются проблемы, с которыми может столкнуться человек из-за чрезмерного экранного времени. Согласно документу, в среднем каждый четвертый ребенок и молодежь, особенно в возрасте от 16 до 24 лет, проводят в Интернете более семи часов в день. А более двух-трех часов перед экраном уже считается чрезмерным экранным временем.

Длительное пребывание в Интернете связано с онлайн-играми, соцсетями, сервисами фильмов, сериалов или музыки, онлайн-рынками или интернет-магазинами, а также приложениями для знакомств, разработанными таким образом, чтобы пользователи тратили максимальное количество времени или денег на платформу.

Видео дня

В черновике отчета говорится, что YouTube, Netflix и Spotify предлагают такие функции, как бесконечная прокрутка или автоматическое воспроизведение по умолчанию, определяя их как "психологические уловки, чтобы удерживать потребителей онлайн". Другие удерживающие функции дизайна включают перезагрузку страницы или персонализированные рекомендации.

Такие особенности играют роль "психологических потребностей, уязвимостей и желаний потребителей, таких как социальная принадлежность, социальная тревожность или страх упустить выгоду".

Другой пример - получение лайков, которые дают мозгу всплеск дофамина. А сообщения и другие уведомления заманивают потребителей на платформы.

По мнению голландского евродепутата, интернет-зависимость имеет те же побочные эффекты, что и наркозависимость. Например, люди могут подвергаться депрессии, низкой самооценке, расстройству пищевого поведения. Также они могут пренебрегать семьей и друзьями. Существует также риск обсессивно-компульсивных симптомов, таких как навязчивые покупки среди молодых людей или проблемы с повседневными обязанностями, что приводит к снижению оценок, плохой успеваемости в учебе или плохой работе.

Чрезмерное время у экрана и слишком много социальных сетей могут вызвать дефицит внимания, сокращение продолжительности концентрации внимания, импульсивность, нарушения развития нервной системы, ограниченные когнитивные способности и трудности с обучением и памятью, говорится в отчете.

Также в отчете говорится о том, что злоупотребление цифровыми технологиями может привести к снижению уровня серого вещества в определенных областях мозга, что также происходит, когда кто-то пристрастился, например, к алкоголю или героину. Более того, возрастает риск стресса и выгорания, информационной перегрузки и сенсорных раздражителей.

В документе также обращается внимание на то, что девочки чаще имеют плохое психическое здоровье из-за того, что слишком много времени проводят перед экраном, чем мальчики.

Женщины-пользователи Интернета также вдвое чаще имеют значимые уровни депрессивных симптомов, чем мужчины.

В проекте отчета говорится, что введение ограничений по времени для онлайн-сервисов недостаточно для решения проблем зависимости. Евродепутат отмечает, что необходимо установить такие правила, чтобы лишить онлайн-сервисы функций, которые вызывают зависимость у потребителей.

Зависимость от интернета

С появлением прогрессивных технологий и систем искусственного интеллекта власти разных стран все чаще начали говорить о том, что эта сфвера нуждается в установке правил и регламента. Представители властей отмечают, что люди могут столкнуться с дискриминацией со стороны искусственного интереллекта, а ученые отмечают, что интернет негативно влияет на детей и подростков.

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