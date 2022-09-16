До премьеры новых карт остается несколько дней – она запланирована на 20 сентября.

Портал VideoCardz со ссылкой на свои источники и инсайдеров опубликовал все известные характеристики видеокарт Nvidia RTX следующего поколения перед анонсом 20 сентября.

Флагманской видеокартой на архитектуре Ada Lovelace станет GeForce RTX 4090. Эта модель получит графический процессор AD102 с 16 384 ядрами CUDA и 24 ГБ видеопамяти GDDR6X, а максимально настраиваемый TGP будет достигать 660 Вт.

На ступеньку ниже расположилась GeForce RTX 4080, которая выйдет в двух версиях – 12 ГБ и 16 ГБ. Последняя будет поставляться с процессором AD103-300 и получит 9728 ядер CUDA. Тактовая частота составит 2505 МГц – не намного меньше RTX 4090.

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В свою очередь модель RTX 4080 на 12ГБ (ранее известная как RTX 4070 или RTX 4070 Ti) будет оснащена графическим процессором AD104-400 с 7680 ядрами CUDA и частотой до 2610 МГц. Штатный уровень TGP – 285 Вт при максимальных 366 Вт.

Что касается сроков выхода, то RTX 4090 попадет на полки магазинов в первой половине октября, а обе модели RTX 4080 – в первой половине ноября.

Добавим, что несмотря на скорый анонс новой линейки RTX 40, Nvidia пока не планирует прощаться с предыдущим поколением. Компания также пополнит линейку RTX 3000 обновленными версиями RTX 3060 и RTX 3060 Ti.

А тем временем Intel готовится к выходу на рынок игровых видеокарт со своей флагманской линейкой Arc. В ее состав войдут четыре модели, а самый топовый ее представитель будет позиционироваться как конкурент Radeon RX 6650 XT и GeForce RTX 3060 Ti.

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