В настоящее время услуга доступна только для некоторых пользователей.

В соцсети X (ранее Twitter) появилась долгожданная функция аудио-и видеозвонков.

Как пишет издание The Verge, несколько пользователей платформы, среди которых и сотрудники самого The Verge, получили оповещение при открытии приложения: "Аудио- и видеозвонки здесь!".

В настройках приложения также появился новый переключатель "Включить аудио-и видеозвонки", который включает эту функцию, а затем позволяет выбрать, "с кем вам удобно ею пользоваться".

Видео дня

Известно, что звонки доступны от людей из вашей адресной книги, людей, за которыми вы следите, и проверенных пользователей.

В то же время владелец соцсети Илон Маск опубликовал в своей учетной записи сообщение пользователя DogeDesigner, в котором указано, что в настоящее время эта функция доступна только пользователям iOS. Впоследствии тот же юзер добавил, что эта функция доступна только для премиум-пользователей соцсети.

Новости Twitter

Напомним, в мае Х (тогда Twitter) объявила о том, что в скором времени на платформе появится функция аудио- и видеозвонков.

Недавно стало известно, что социальная сеть Х может стать платной. Платная версия в настоящее время тестируется для новых учетных записей в Новой Зеландии и на Филиппинах.

Отмечается, что годовая плата составляет 1 доллар США, но цены зависят от страны и валюты. Новая подписка под названием "Not A Bot" будет взимать плату с пользователей за публикацию контента, лайки, репосты, цитирование постов других аккаунтов, а также за добавление постов в закладки.

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