Компания понесла убытки на 2.5 миллиона долларов.

На этой неделе Министерство юстиции США объявило приговор двум мошенникам, которые сумели провернуть крупную аферу с поддельными iPhone. 34-летние Хаотянь Сун и Пенгфэй Сюэ обманули корпорацию Apple, заменив около 6000 поддельных смартфонов на оригинальные, что принесло им порядка 2,5 миллиона долларов. Их преступная деятельность длилась с 2017 по 2019 год и привела к серьёзным финансовым потерям для компании. Приговор был вынесен 3 октября, оба злоумышленника получили тюремные сроки.

Согласно информации, полученной от Министерства юстиции, Сун был приговорён к 57 месяцам тюрьмы и должен выплатить более 1 миллиона долларов в качестве компенсации компании Apple. Его сообщник Сюэ получил 54 месяца заключения и обязан вернуть около 397 тысяч долларов. Оба также обязаны отбывать трёхлетний надзор после освобождения и выплатить дополнительные суммы в рамках судебного решения.

Суть мошеннической схемы заключалась в том, чтобы использовать поддельные iPhone с изменёнными серийными номерами или номерами IMEI, которые совпадали с реальными телефонами, находящимися на гарантии. Apple предоставляет годовую гарантию на новые устройства и предлагает планы страхования для продления этой гарантии, чем и воспользовались злоумышленники. Мошенники отправляли поддельные устройства в сервисные центры Apple по почте или приносили лично, используя поддельные данные. В результате Apple, считая эти устройства подлинными и находящимися на гарантии, часто меняла их на оригинальные.

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Преступная схема была раскрыта благодаря совместным усилиям службы безопасности Apple и следователей. В 2019 году инспектор почты Стивен Коэн начал перехватывать посылки, в которых находились тысячи поддельных iPhone, поступающих из Китая, а затем передаваемых в Apple. Эти устройства либо не находились на гарантии, либо содержали поддельные детали, но Apple по ошибке считала их подлинными.

Следователь Коэн также отметил, что Apple имеет меры для предотвращения повторных мошеннических возвратов, включая отказ в ремонте или замене устройства, если запрос поступает от определённого лица или адреса. Однако мошенники легко обходили эти меры, используя разные псевдонимы и открывая новые почтовые ящики. Например, Сун был связан с восемью почтовыми ящиками UPS Store, которые отслеживались правоохранительными органами.

Федеральные агенты начали перехватывать посылки, записывали номера IMEI всех телефонов и позволяли доставлять их получателям, чтобы собрать больше информации. Затем следователи связывались с Apple для получения данных о возвратах, связанных с этими номерами. Как оказалось, Сун подавал более 1000 заявок на ремонт, используя множество электронных адресов, некоторые из которых были зарегистрированы на его настоящее имя.

Следствие продолжалось в течение нескольких месяцев, агенты не только перехватывали посылки, но и следили за подозреваемыми, анализировали их действия и даже изучали мусор возле их домов, чтобы найти доказательства. Apple также помогала в расследовании, подтверждая поддельные номера IMEI и серийные номера, а также факт наличия контрафактных деталей в устройствах. В результате преступная схема была успешно раскрыта, а мошенники осуждены.

Напомним, что ранее мы рассказывали о способах как отличить настоящий iPhone от поддельного. Проверка по IMEI — самая надёжная гарантия подлинности устройства.

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