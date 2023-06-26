Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года.

Мобильные операторы будут резервировать номера погибших или пропавших защитников на 2 года, в течение этого времени такие номера не будут поступать в продажу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров и опубликовал соответствующую инструкцию, отметив, что необходимо обратиться в службу поддержки оператора, сообщить номер для резерва, указать, от кого обращение. В дальнейшем следует ожидать SMS с решением.

"Обычно через год без использования номер поступает в свободную продажу. Так вы можете получить сообщение "любимый присоединился к Viber", когда его нет среди живых. Чтобы избежать таких ситуаций, Kyivstar и lifecell запускают функцию резервирования номеров погибших или пропавших без вести защитников", - сообщил Федоров.

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Он отметил, что номер не поступит в продажу в течение 2 лет. "Сейчас услуга работает в тестовом режиме. Благодарен компаниям, которые поддержали инициативу", - добавил министр.

Война в Украине и пропавшие без вести

2 мая 2023 года в Украине заработал Единый реестр пропавших без вести, где будут собраны и централизованы данные о пропавших без вести.

По состоянию на май 2023 года в Украине 23 тысячи человек были признаны пропавшими.

4 мая 2023 года уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал о том, сколько пропавших без вести гражданских и военных украинцев в настоящее время разыскивает офис уполномоченного.

В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев. По информации заместителя министра внутренних дел Леонида Тимченко, с начала войны было зарегистрировано 101 543 факта относительно без вести пропавших граждан.

12 июня 2023 года возросло число погибших и пропавших без вести из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

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