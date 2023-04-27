Это изменение усложнит доступ к информации на платформе для незарегистрированных юзеров.

Маск и его команда внесли изменения в функцию поиска Twitter, ограничив доступ к соцсети без входа в систему. Да, теперь те, кто не имеет учетной записи в Twitter, больше не смогут использовать функцию поиска для нахождения твитов.

Как подчеркивают СМИ, Твиттер стал популярной платформой для журналистов и исследователей, которые часто полагаются на твиты в режиме реального времени, чтобы быть в курсе последних событий. Однако это изменение усложнит доступ к информации на платформе для незарегистрированных юзеров.

Изменение функции поиска последовало за тем, как Twitter ранее в этом месяце ограничил работу своего бесплатного API, от чего пострадали академические исследователи, которые ранее могли легко загружать большое количество твитов для учебных целей. Теперь запрос на доступ к большому количеству твитов стоит не менее $100 в месяц

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Маск перестраивает Twitter под платных юзеров

Илон Маск, относительно недавно ставший главой Twitter, активно ищет новые способы монетизации платформы, что привело к окончательной переработке процесса верификации аккаунтов. Вместо того чтобы использовать "синюю галочку" для борьбы с дезинформацией, она теперь выдается только тем, кто готов ежемесячно платить Маску от 8 до 1000 долларов.

Параллельно новый владелец Twitter экспериментирует с алгоритмической лентой – теперь в ней появляются только верифицированные аккаунты. Твиты большинства пользователей платформы, у которых нет синей галочки, будут видны только в другой, хронологической ленте, где все посты авторов из ваших подписок идут по порядку.

Помимо "синей галочки" рядом с именем подписка Twitter Blue позволяет получить и ряд других преимуществ. Например, можно создавать более длинные твиты, редактировать (в течение 30 минут после публикации) и отменять их. Кроме того, подписчики видят вдвое меньше рекламы.

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