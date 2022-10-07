Ежедневно телеком инженеры Киевстара восстанавливают мобильную связь на деоккупированных территориях и улучшают работу сети по всей Украине.

Мобильная связь от национального телеком оператора доступна в 200 освобожденных населенных пунктах на Харьковщине. В частности, в городах и поселках Изюм, Волчанск, Балаклея, Белый Колодезь, Боровское, Казачья Лопань, Вишневая, Шевченково, Чкаловское и другие.

Ежедневно телеком инженеры Киевстара восстанавливают мобильную связь на деоккупированных территориях и улучшают работу сети по всей Украине. Благодаря их усилиям 86% сети на Харьковщине работает в обычном режиме. А всего по всей Украине работает 93% сети национального телеком оператора.

Для того, чтобы абоненты мобильной связи в освобожденных городах и селах могли как можно быстрее звонить родным и близким, инженеры Киевстара используют различные технические решения – такие как подключение через Starlink, установка передвижных сотовых базовых станций, обеспечение электропитания с помощью дизель генераторов, и другие.

Видео дня

Киевстар сохраняет за абонентами, находящимися на временно оккупированных территориях, их мобильные номера и средства на счетах. Следовательно жители освобожденных населенных пунктов могут сразу пользоваться услугами мобильной связи, как только в их телефонах появляется сигнал сети. Кроме того, благодаря национальному роумингу, услугами мобильной связи Киевстар могут пользоваться также абоненты других мобильных операторов Украины.

Компания продолжает строительство сети 4G на всей подконтрольной Украине территории, для обеспечения стабильной работы услуг связи и интернета. Так, за 8 месяцев 2022 года специалисты компании построили 302 новых базовых станций мобильной связи, а также обновили и модернизировали 5,5 тысяч работающих базовых станций. В 2022 году национальный телеком оператор инвестировал в строительство и развитие телеком инфраструктуры в Украине почти 1,7 миллиардов гривен.

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар.. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер Киевстар – международная Группа VEON, имеющая головной офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua