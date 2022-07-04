"Киевстар" и Министерство цифровой трансформации Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.

4 июля 2022 года телеком-оператор "Киевстар" и Министерство цифровой трансформации Украины во время международной конференции URC-2022, которая проходит в Лугано, Швейцария, подписали Меморандум о сотрудничестве в сферах обеспечения киберзащиты, противодействия информационным угрозам государству Украина, а также восстановления и развития цифровой инфраструктуры.

В рамках Меморандума телеком-оператор предоставляет 300 000 000 грн помощи, которые будут направлены на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины, для обеспечения государственной программы United-24.

Своими подписями Меморандум о сотрудничестве показали Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации Украины, и Александр Комаров, президент компании "Киевстар".

Приоритетными направлениями социального партнерства между "Киевстар" и Министерством цифровой трансформации Украины станет модернизация и строительство цифровой инфраструктуры государства, дальнейшее развитие новых технологий, усиление киберзащиты государства и реализация ключевых задач, инициированных Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках фандрайзинговой платформы United-24.

Александр Комаров, президент компании "Киевстар":

"За 25 лет своего существования "Киевстар" инвестировал более 6 миллиардов долларов в экономику Украины и развитие телеком-рынка. Сегодня мы заявили о намерениях выделить для страны 300 000 000 грн помощи, которые будут использованы длявосстановления и развития цифровой инфраструктуры. Своим примером мы хотим вдохновить другие украинские и иностранные компании поддержать инициативу по сбору пожертвований в пользу приближение победы и мирного будущего государства".

Для "Киевстар" это не первый опыт участия в масштабных гуманитарных проектах - с начала войны компания перечислила благотворительным фондам свыше 33 млн грн и предоставила абонентам бесплатных сервисов на более 420 миллионов гривень, а также уплатила свыше 4,2 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет. Однако в центре внимания национального телеком-оператора всегда были вопросы модернизации и развития цифровой инфраструктуры, в том числе - внедрение новых технологий, что является ключевым приоритетом компании. В частности, "Киевстар" за последние 5 лет инвестировал более 23 миллиарда гривень в развитие в Украине новых технологий связи - 4G / LTE.

В рамках сотрудничества Министерства цифровой трансформации и телеком-оператора в течение года с даты подписания Меморандума компания осуществит благотворительные перечисления на соответствующий счет, открытый в Национальном банке Украины, в общей сумме 300 000 000 грн (триста миллионов гривень). Министерство цифровой трансформации Украины, со своей стороны, обеспечит наиболее эффективное использование этой помощи в соответствии с целями и цели Меморандума.

Подписание Меморандума между "Киевстар" и Министерством цифровой трансформации Украины стало очередным этапом сотрудничества, цель которой - укрепление экономического суверенитета Украины путем развития новых технологий, внедрения цифровых сервисов в экономику и жизнь страны.

Деятельность "Киевстар" - это полезные дела для людей и страны, реальный вклад в улучшение жизни украинцев. Отстраивая инфраструктуру, обеспечивая страну современной мобильной связью и высокоскоростным интернетом, мы помогаем победе и приближению мира в Украине", - убежден Александр Комаров.

Справка о Киевстар

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционер "Киевстар" – международная Группа VEON, имеющая главный офис в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). "Киевстар" 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua