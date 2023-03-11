Очень часто причиной плохой работы роутера является человеческий фактор, в частности, неправильное его размещение в квартире. Однако бывают случаи, когда роутер просто "устает" и он нуждается в перезагрузке.

Нет ничего более раздражающего в техно-мире, чем пропадающий и "отваливающийся" Wi-Fi. При этом очень часто причиной плохой работы роутера является человеческий фактор, в частности, неправильное его размещение.

Однако бывают случаи, когда роутер просто "устает". В сложившийся ситуации специалисты рекомендуют выполнить, так называемое, правило 10 секунд – это простой, но эффективный способ улучшения производительности Wi-Fi в домашней сети.

Как перезагрузить роутер правильно: используйте этот трюк

В большинстве случаев при возникновении каких-либо проблем с Wi-Fi, пользователи пытаются по-быстрому восстановить работу интернет-соединения путем "отключения-включения" роутера.

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Суть "правила 10 секунд", как вы, возможно, уже догадались из названия, заключается в том, что нужно подождать десять секунд, прежде чем снова включать роутер. Это позволяет устранить временные ошибки и улучшить производительность вашей сети.

Если выполнение "правила 10 секунд" не улучшает производительность вашей домашней Wi-Fi сети, то можете попробовать следующие действия:

Проверьте настройки маршрутизатора Wi-Fi. Убедитесь, что у вас не установлены ограничения скорости или блокировки на конкретных устройствах или приложениях. Также убедитесь, что у вас установлены последние обновления прошивки маршрутизатора.

Убедитесь, что у вас не установлены ограничения скорости или блокировки на конкретных устройствах или приложениях. Также убедитесь, что у вас установлены последние обновления прошивки маршрутизатора. Переместите роутер в более центральную часть дома . Если роутер находится в отдаленном углу дома или подвале, это может привести к ухудшению сигнала Wi-Fi. Попробуйте переместить маршрутизатор в более центральную часть дома, чтобы сигнал был равномерно распределен.

. Если роутер находится в отдаленном углу дома или подвале, это может привести к ухудшению сигнала Wi-Fi. Попробуйте переместить маршрутизатор в более центральную часть дома, чтобы сигнал был равномерно распределен. Убедитесь, что ваш роутер находится на достаточном расстоянии от других электронных устройств. Электронные устройства, такие как микроволновки или телефоны, могут создавать электромагнитные помехи, которые могут привести к ухудшению сигнала Wi-Fi.

Электронные устройства, такие как микроволновки или телефоны, могут создавать электромагнитные помехи, которые могут привести к ухудшению сигнала Wi-Fi. Проверьте настройки безопасности Wi-Fi . Убедитесь, что вы используете безопасный пароль и защиту WPA2 для своей сети Wi-Fi, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к вашей сети.

Впрочем, иногда даже несмотря на правильную установку оборудования и проделывание всевозможных лайфхаков, плохой сигнал Wi-Fi никуда не девается – возможно, в этом случае пора задуматься о покупке нового роутера. УНИАН рассказывал, как выбрать хороший роутер в 2023 году, и на чем можно и нельзя сэкономить.

Также объясняли, почему важно отключать Wi-Fi на смартфоне на ночь, и что может случиться иначе.

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