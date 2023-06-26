За несколько дней серия видеороликов, в которых iPhone восхищается Pixel, собрала десятки миллионов просмотров.

Компания Google запустила новую рекламу своих смартфонов Pixel, которая за несколько дней собрала десятки миллионов просмотров. В чем секрет? В этой рекламе есть Айфон.

Все пять роликов имеет схожий сценарий, в которых iPhone восхищается Pixel, поскольку у него есть такие функции, которые смартфоны Apple могут никогда не получить. Например, фотографировать ночное небо, включать обратную беспроводную зарядку для других устройств или использовать встроенный VPN.

Так, в одном из видео, изображающем пляжную прогулку, Пиксель "спасает" полностью разряженный iPhone, "поделившись" зарядкой с помощью функции Battery Share. На что смартфон Apple растрогался от умиления.

В последней и одновременно самой просматриваемой рекламе iPhone ревниво перечисляет все преимущества Pixel, на что тот показывает свой последний козырь – раскладушку Pixel Fold. Айфон падает в обморок, а проснувшись спрашивает: "Какой сейчас год? У нас уже есть летающие автомобили?".

Отметим, что Apple не впервые достается от конкурентов: например, в 2022 году Samsung высмеяла iPhone 14 в рекламе за отсутствие инноваций. А двумя годами ранее, после запуска продаж салфетки Apple за 19 долларов, южнокорейский производитель начал раздавать аналогичный аксессуар владельцам Galaxy бесплатно.

А тем временем Google и Apple готовятся к выходу нового поколения Pixel и iPhone соответственно. Ожидается, что Pixel 8 получит новые камеры и будет снимать еще лучше, тогда как Айфон 15 будут привлекать потребителей USB-разъемом и, по слухам, титановым корпусом.

Google традиционно анонсирует смартфоны Pixel в октябре и выпускает вместе с новой версией Android. Новые же iPhone покажут на презентации Apple в сентябре.

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