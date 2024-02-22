Почти 50 устройств Xiaomi уже получили HyperOS: список смартфонов и планшетов / фото Gizchina

С момента релиза HyperOS, новой оболочки для устройств Xiaomi, прошло чуть больше двух месяцев. За это время китайский производитель успел обновить почти полсотни своих смартфонов, включая модели Redmi и Poco.

Сайт GSMChina собрал актуальный список гаджетов Xiaomi, которые уже могут обновиться до HyperOS. В подборке большое количество знакомых девайсов, среди которых есть и бюджетные модели.

  • Xiaomi 13;
  • Xiaomi 13 Pro;
  • Xiaomi 13 Ultra;
  • Xiaomi 13T;
  • Xiaomi 13T Pro;
  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12S;
  • Xiaomi 12S Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra;
  • Xiaomi 12 Lite;
  • Xiaomi 12X (только в Китае);
  • Xiaomi 12T;
  • Xiaomi 12T Pro;
  • Xiaomi 11T;
  • Xiaomi 11T Pro;
  • Xiaomi 11 Lite 5G NE (только в Китае);
  • Xiaomi MIX Fold 3;
  • Xiaomi MIX Fold 2;
  • Xiaomi Civi 3;
  • Redmi K60 Pro;
  • Redmi K60;
  • Redmi K60 Ultra;
  • Redmi K50;
  • Redmi K50 Ultra;
  • Redmi K50 Pro;
  • Redmi K50 Gaming;
  • Redmi Note 11;
  • Redmi Note 11 Pro 4G;
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G (только в Китае);
  • Redmi 12;
  • Redmi 12C;
  • Redmi 12 5G;
  • Redmi Note 12;
  • Redmi Note 12 NFC;
  • Redmi Note 12 5G;
  • Redmi Note 12 Pro 4G;
  • Redmi Note 12 Pro 5G;
  • Redmi Note 12S;
  • Redmi Note 13 5G (только в Китае);
  • Redmi Note 13 Pro 5G (только в Китае);
  • Redmi Note 13 Pro+ 5G (только в Китае);
  • Xiaomi Pad 6;
  • Xiaomi Pad 6 Pro;
  • Xiaomi Pad 6 Max;
  • Poco F5 Pro;
  • Poco F5;
  • Poco X5 Pro 5G;
  • Poco X5 5G;
  • Poco M5;
  • Poco F4 GT.

По данным источника, для некоторых устройств из перечня обновление пока доступно только в рамках бета-тестирования и/или для участников программы Mi Pilot. Однако большинство актуальных смартфонов и планшетов компании успели обновиться к этому моменту.

Владельцам остальных девайсов Xiaomi, Redmi и Poco придется подождать до апреля-мая. Как известно, всего обновление HyperOS получат более 110 моделей китайского бренда.

Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI спустя ее дебюта 13 лет назад. Главное изменение с новой ОС по сравнению со старой заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, ТВ, роутеров и даже электромобиля. В плане дизайна изменений не так много, зато производительность в некоторых задачах выросла на 70%.

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