Учитывая гаджеты Redmi и Poco, на конец февраля компания успела обновить почти полсотни своих смартфонов.

С момента релиза HyperOS, новой оболочки для устройств Xiaomi, прошло чуть больше двух месяцев. За это время китайский производитель успел обновить почти полсотни своих смартфонов, включая модели Redmi и Poco.

Сайт GSMChina собрал актуальный список гаджетов Xiaomi, которые уже могут обновиться до HyperOS. В подборке большое количество знакомых девайсов, среди которых есть и бюджетные модели.

Xiaomi 13;

Xiaomi 13 Pro;

Xiaomi 13 Ultra;

Xiaomi 13T;

Xiaomi 13T Pro;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S;

Xiaomi 12S Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Xiaomi 12 Lite;

Xiaomi 12X (только в Китае);

Xiaomi 12T;

Xiaomi 12T Pro;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE (только в Китае);

Xiaomi MIX Fold 3;

Xiaomi MIX Fold 2;

Xiaomi Civi 3;

Redmi K60 Pro;

Redmi K60;

Redmi K60 Ultra;

Redmi K50;

Redmi K50 Ultra;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50 Gaming;

Redmi Note 11;

Redmi Note 11 Pro 4G;

Redmi Note 11 Pro+ 5G (только в Китае);

Redmi 12;

Redmi 12C;

Redmi 12 5G;

Redmi Note 12;

Redmi Note 12 NFC;

Redmi Note 12 5G;

Redmi Note 12 Pro 4G;

Redmi Note 12 Pro 5G;

Redmi Note 12S;

Redmi Note 13 5G (только в Китае);

Redmi Note 13 Pro 5G (только в Китае);

Redmi Note 13 Pro+ 5G (только в Китае);

Xiaomi Pad 6;

Xiaomi Pad 6 Pro;

Xiaomi Pad 6 Max;

Poco F5 Pro;

Poco F5;

Poco X5 Pro 5G;

Poco X5 5G;

Poco M5;

Poco F4 GT.

По данным источника, для некоторых устройств из перечня обновление пока доступно только в рамках бета-тестирования и/или для участников программы Mi Pilot. Однако большинство актуальных смартфонов и планшетов компании успели обновиться к этому моменту.

Владельцам остальных девайсов Xiaomi, Redmi и Poco придется подождать до апреля-мая. Как известно, всего обновление HyperOS получат более 110 моделей китайского бренда.

Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI спустя ее дебюта 13 лет назад. Главное изменение с новой ОС по сравнению со старой заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, ТВ, роутеров и даже электромобиля. В плане дизайна изменений не так много, зато производительность в некоторых задачах выросла на 70%.

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