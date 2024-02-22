С момента релиза HyperOS, новой оболочки для устройств Xiaomi, прошло чуть больше двух месяцев. За это время китайский производитель успел обновить почти полсотни своих смартфонов, включая модели Redmi и Poco.
Сайт GSMChina собрал актуальный список гаджетов Xiaomi, которые уже могут обновиться до HyperOS. В подборке большое количество знакомых девайсов, среди которых есть и бюджетные модели.
- Xiaomi 13;
- Xiaomi 13 Pro;
- Xiaomi 13 Ultra;
- Xiaomi 13T;
- Xiaomi 13T Pro;
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S;
- Xiaomi 12S Pro;
- Xiaomi 12S Ultra;
- Xiaomi 12 Lite;
- Xiaomi 12X (только в Китае);
- Xiaomi 12T;
- Xiaomi 12T Pro;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (только в Китае);
- Xiaomi MIX Fold 3;
- Xiaomi MIX Fold 2;
- Xiaomi Civi 3;
- Redmi K60 Pro;
- Redmi K60;
- Redmi K60 Ultra;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Ultra;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50 Gaming;
- Redmi Note 11;
- Redmi Note 11 Pro 4G;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G (только в Китае);
- Redmi 12;
- Redmi 12C;
- Redmi 12 5G;
- Redmi Note 12;
- Redmi Note 12 NFC;
- Redmi Note 12 5G;
- Redmi Note 12 Pro 4G;
- Redmi Note 12 Pro 5G;
- Redmi Note 12S;
- Redmi Note 13 5G (только в Китае);
- Redmi Note 13 Pro 5G (только в Китае);
- Redmi Note 13 Pro+ 5G (только в Китае);
- Xiaomi Pad 6;
- Xiaomi Pad 6 Pro;
- Xiaomi Pad 6 Max;
- Poco F5 Pro;
- Poco F5;
- Poco X5 Pro 5G;
- Poco X5 5G;
- Poco M5;
- Poco F4 GT.
По данным источника, для некоторых устройств из перечня обновление пока доступно только в рамках бета-тестирования и/или для участников программы Mi Pilot. Однако большинство актуальных смартфонов и планшетов компании успели обновиться к этому моменту.
Владельцам остальных девайсов Xiaomi, Redmi и Poco придется подождать до апреля-мая. Как известно, всего обновление HyperOS получат более 110 моделей китайского бренда.
Напомним, HyperOS пришла на смену MIUI спустя ее дебюта 13 лет назад. Главное изменение с новой ОС по сравнению со старой заключается в том, что смартфон в новой концепции станет пультом для всех устройств Xiaomi: часов, ТВ, роутеров и даже электромобиля. В плане дизайна изменений не так много, зато производительность в некоторых задачах выросла на 70%.